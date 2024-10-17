У плані перемоги було б достатньо статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО, — експерт

За словами військового аналітика Дмитра Снєгирьова, статус стратегічного партнера передбачає військово-технічну підтримку терміном на 10 років. Такі домовленості у США є з Тайванем, Ізраїлем і Південною Кореєю.

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У плані перемоги України було б достатньо одного-єдиного пункту — надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив військовий експерт і співголова громадянської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

План президента Володимира Зеленського складається з п'яти пунктів, які стосуються оборони, стримування РФ, економіки та післявоєнного відновлення України. Але експерт вважає, що замість усього цього Україні вистачило б статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО.

За його словами, саме такий статус передбачає військово-технічну підтримку на 10 років.

"Договір укладається, потім пролонгується, і жодна адміністрація не може його скасувати. Це досвід договорів США з Тайванем, Ізраїлем та Сеулом", — заявив Снєгирьов.

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Передбачається також і макроекономічна допомога, це те, що міститься в плані перемоги, але головне — обмін військовими технологіями. Оскільки в такому разі Україна позиціюється як стратегічний партнер, але без прив'язки до безпосереднього вступу до НАТО.

Нагадаємо, що, на думку експерта-міжнародника Максима Япі, план перемоги Володимира Зеленського виглядає правильним, але малореальним.

Також повідомлялося, що, за словами радника глави ОП Михайла Подоляка, "план перемоги" не передбачає звільнення всіх територій військовим шляхом.