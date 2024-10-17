В плане победы было бы достаточно статуса стратегического партнера вне блока НАТО, — эксперт

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, статус стратегического партнера предусматривает военно-техническую поддержку сроком на 10 лет. Такие договоренности у США есть с Тайванем, Израилем и Южной Кореей.

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В плане победы Украины было бы достаточно одного-единственного пункта — предоставления Украине статуса стратегического партнера вне блока НАТО. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил военный эксперт и сопредседатель гражданской инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

План президента Владимира Зеленского состоит из пяти пунктов, которые касаются обороны, сдерживания РФ, экономики и послевоенного восстановления Украины. Но эксперт считает, что вместо всего этого Украине хватило бы статуса стратегического партнера вне блока НАТО.

По его словам, именно такой статус подразумевает военно-техническую поддержку на 10 лет.

"Договор заключается, потом пролонгируется, и ни одна администрация не может его упразднить. Это опыт договоров США с Тайванем, Израилем и Сеулом", — заявил Снегирев.

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Предусматривается также и макроэкономическая помощь, это то, что содержится в плане победы, но главное — обмен военными технологиями. Поскольку в таком случае Украина позиционируется как стратегический партнер, но без привязки к непосредственному вступлению в НАТО.

Напомним, что, по мнению эксперта-международника Максима Япи, план победы Владимира Зеленского выглядит правильным, но малореальным.

Также сообщалось, что, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, "план победы" не предусматривает освобождения всех территорий военным путем.