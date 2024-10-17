Northrop Grumman показала баражувальний боєприпас Jackal: нові подробиці (відео)

Ракета створена на базі технологій, що застосовуються у Switchblade. Однак її висока швидкість, витривалість і вантажопідйомність дає можливість ширшого застосування в бойових операціях, включно з розвідкою і радіоелектронною боротьбою.

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Компанія Northrop Grumman, один із провідних виробників оборонної техніки, представила подробиці про свою нову розробку — високоточний боєприпас Jackal, який призначений для виконання передових ударних операцій. Jackal вирізняється модульною конфігурацією, що дає змогу інтегрувати як летальні, так і нелетальні корисні навантаження, адаптовані для різних військових завдань. Про це 17 жовтня повідомили оглядачі Army Recognition.

Ключові особливості Jackal

Вперше представлена на конференції сил спеціальних операцій SOFIC 2022 року, ракета Jackal розвиває швидкість понад 600 км/год, має дальність польоту до 100 км і може перебувати в режимі очікування до 15 хвилин.

Відкрита архітектура ракети дає змогу інтегрувати різні системи, включно з радіоелектронною боротьбою (РЕБ), розвідувальним обладнанням (ISR) та іншими корисними навантаженнями з максимальною вантажопідйомністю до 4,5 кг.

Ракета оснащена турбореактивним двигуном, який дозволяє їй досягати цілей на високих швидкостях, що особливо важливо для оперативного реагування в умовах динамічного бою. Що стосується пускових систем, то Jackal може бути розгорнутий з різних платформ, включно з повітряними, наземними і морськими.

Технологічна основа і застосування

Jackal був розроблений у співпраці з компанією AeroVironment на базі технологій, використаних у системах Switchblade. У той час як Switchblade 300 спеціалізується на точкових ударах по близьких цілях, а Switchblade 600 призначений для ураження бронетехніки, Jackal виконує проміжну роль, поєднуючи в собі високу швидкість, витривалість і вантажопідйомність для виконання складних завдань у динамічній бойовій обстановці.

Ракета Jackal також націлена на виконання завдань ISR, що дає змогу збирати важливі розвідувальні дані до завдавання удару. Однією з ключових характеристик є вбудована авіоніка, яка дозволяє ракеті функціонувати навіть за відсутності GPS-сигналу.

Переваги модульної конструкції

Однією з головних переваг боєприпасу Jackal є його модульна конструкція, яка дозволяє швидко адаптуватися під різні завдання. Крім стандартного озброєння, система може нести обладнання для радіоелектронної боротьби та розвідки. Модульність також дає змогу змінювати маршрут ракети під час польоту, що забезпечує гнучкість і можливість тактичного перенаправлення місій у реальному часі.

На закінчення оглядачі зазначили, що з моменту своєї презентації ракета Jackal викликає дедалі більший інтерес у військових. У 2022 році система пройшла серію успішних випробувальних польотів, а на 2024 рік заплановані додаткові демонстрації, що дадуть змогу подальше вдосконалення та адаптацію системи під потреби армії США.

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