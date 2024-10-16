Компанія IAI представила революційну ракету TEASER: у чому особливість зброї (фото)

Уперше в такій системі озброєння застосували технологію ACLOS, яка дає змогу обходитися без глобальних навігаційних супутникових систем.

Related video

Компанія Israel Aerospace Industries (IAI) офіційно презентувала інноваційну ракетну систему TEASER, у якій уперше застосовано технологію зовнішнього оптичного наведення Automatic Command to Line-of-Sight (ACLOS) без використання датчика самонаведення. Фактично це перше у своєму роді технологічне рішення, адаптоване до сучасного поля бою, особливо для піхотних підрозділів. Про інновацію детальніше розповіли в Defence Industry Europe.

Система TEASER розроблена для підвищення ефективності військ у сучасних бойових умовах, пропонуючи універсальну керовану зброю для різних оперативних завдань. Розміри ракети — 70 см завдовжки і 8,4 см у діаметрі — полегшують її інтеграцію в наявні конфігурації озброєння і роблять її сумісною з різними оптичними пристроями. Система наведення, звана Teaser-Sight, має внутрішні канали денного і нічного бачення, що дає змогу швидко адаптуватися до бойових умов.

Фото: Army Recognition

Особливості системи TEASER

Ракета TEASER здатна вражати широкий спектр цілей, включно з легкоброньованими машинами, наземними позиціями, маловисотними повітряними цілями і рухомими об'єктами. Головна перевага системи — незалежність від глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС), що підвищує її автономність у бойових операціях і робить її ефективною за відсутності GPS.

Ключовим нововведенням є система зовнішнього оптичного наведення TEASER-SIGHT, яка позбавляє потреби в традиційних датчиках самонаведення, знижуючи вагу і вартість ракети. TEASER-SIGHT також може підключатися до різних зовнішніх сенсорів, підвищуючи надійність і універсальність.

Ракета оснащена двоступеневим двигуном, який дає змогу вести вогонь із закритих приміщень, що особливо важливо в міських умовах.

Система TEASER підтримує два режими роботи: наплічний пуск і режим дистанційного запуску. У першому випадку один солдат може використовувати ракету і систему TEASER-SIGHT, досягаючи переваги у високій мобільності. У дистанційному ж режимі ракети можуть бути розгорнуті з пускових установок на транспортних засобах або на місцевості, а управління системою здійснюється через наземну станцію.

Важливо

AIM-54 Phoenix: ракета, яка перетворила F-14 Tomcat на "повітряного вбивцю"

"TEASER задовольняє найважливішу потребу батальйонних тактичних груп, надаючи їм незалежний, керований і доступний за ціною летальний потенціал, який не має собі рівних за ефективністю", — наголосив генеральний директор підрозділу MALAM компанії IAI Джейкоб Галіфат.

Нагадаємо, наприкінці липня компанія Israel Aerospace Industries представила нову крилату ракету класу "повітря-поверхня" під назвою Wind Demon. Її головною перевагою є дешевизна і можливість використання у великих кількостях.