Компания IAI представила революционную ракету TEASER: в чем особенность оружия (фото)

Впервые в такой системе вооружения применили технологию ACLOS, которая позволяет обходиться без глобальных навигационных спутниковых систем.

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Компания Israel Aerospace Industries (IAI) официально представила инновационную ракетную систему TEASER, в которой впервые применена технология внешнего оптического наведения Automatic Command to Line-of-Sight (ACLOS) без использования датчика самонаведения. Фактически это первое в своем роде технологическое решение, адаптированное к современному полю боя, особенно для пехотных подразделений. Об инновации детальнее рассказали в Defence Industry Europe.

Система TEASER разработана для повышения эффективности войск в современных боевых условиях, предлагая универсальное управляемое оружие для различных оперативных задач. Размеры ракеты — 70 см в длину и 8,4 см в диаметре — облегчают ее интеграцию в существующие конфигурации вооружения и делают ее совместимой с различными оптическими устройствами. Система наведения, называемая Teaser-Sight, имеет внутренние каналы дневного и ночного видения, что позволяет быстро адаптироваться к боевым условиям.

Фото: Army Recognition

Особенности системы TEASER

Ракета TEASER способна поражать широкий спектр целей, включая легкобронированные машины, наземные позиции, маловысотные воздушные цели и движущиеся объекты. Главное преимущество системы — независимость от глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), что повышает ее автономность в боевых операциях и делает ее эффективной при отсутствии GPS.

Ключевым нововведением является система внешнего оптического наведения TEASER-SIGHT, которая исключает необходимость в традиционных датчиках самонаведения, снижая вес и стоимость ракеты. TEASER-SIGHT также может подключаться к различным внешним сенсорам, повышая надежность и универсальность.

Ракета оснащена двухступенчатым двигателем, который позволяет вести огонь из закрытых помещений, что особенно важно в городских условиях.

Система TEASER поддерживает два режима работы: наплечный пуск и режим дистанционного запуска. В первом случае один солдат может использовать ракету и систему TEASER-SIGHT, достигая преимущество в высокой мобильности. В дистанционном же режиме ракеты могут быть развернуты с пусковых установок на транспортных средствах или на местности, а управление системой осуществляется через наземную станцию.

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"TEASER удовлетворяет важнейшую потребность батальонных тактических групп, предоставляя им независимый, управляемый и доступный по цене летальный потенциал, не имеющий себе равных по эффективности", — подчеркнул генеральный директор подразделения MALAM компании IAI Джейкоб Галифат.

Напомним, в конце июля компания Israel Aerospace Industries представила новую крылатую ракету класса "воздух-поверхность" под названием Wind Demon. Ее главным преимуществом являются дешевизна и возможность использования в больших количествах.