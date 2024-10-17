Northrop Grumman показала барражирующий боеприпас Jackal: новые подробности (видео)

Ракета создана на базе технологий, применяемых в Switchblade. Однако ее высокая скорость, выносливость и грузоподъемность дает возможность более широкого применения в боевых операциях, включая разведку и радиоэлектронную борьбу.

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Компания Northrop Grumman, один из ведущих производителей оборонной техники, представила подробности о своей новой разработке — высокоточном боеприпасе Jackal, который предназначен для выполнения передовых ударных операций. Jackal отличается модульной конфигурацией, что позволяет интегрировать как летальные, так и нелетальные полезные нагрузки, адаптированные для различных военных задач. Об этом 17 октября сообщили обозреватели Army Recognition.

Ключевые особенности Jackal

Впервые представленная на конференции сил специальных операций SOFIC в 2022 году, ракета Jackal развивает скорость свыше 600 км/ч, обладает дальностью полета до 100 км и может находиться в режиме ожидания до 15 минут.

Открытая архитектура ракеты позволяет интегрировать различные системы, включая радиоэлектронную борьбу (РЭБ), разведывательное оборудование (ISR) и другие полезные нагрузки с максимальной грузоподъемностью до 4,5 кг.

Ракета оснащена турбореактивным двигателем, который позволяет ей достигать целей на высоких скоростях, что особенно важно для оперативного реагирования в условиях динамичного боя. Что касается пусковых систем, то Jackal может быть развернут с различных платформ, включая воздушные, наземные и морские.

Технологическая основа и применение

Jackal был разработан в сотрудничестве с компанией AeroVironment на базе технологий, использованных в системах Switchblade. В то время как Switchblade 300 специализируется на точечных ударах по близким целям, а Switchblade 600 предназначен для поражения бронетехники, Jackal выполняет промежуточную роль, сочетая в себе высокую скорость, выносливость и грузоподъемность для выполнения сложных задач в динамичной боевой обстановке.

Ракета Jackal также нацелена на выполнение задач ISR, что позволяет собирать важные разведывательные данные до нанесения удара. Одной из ключевых характеристик является встроенная авионика, которая позволяет ракете функционировать даже при отсутствии GPS-сигнала.

Преимущества модульной конструкции

Одним из главных преимуществ боеприпаса Jackal является его модульная конструкция, которая позволяет быстро адаптироваться под различные задачи. Помимо стандартного вооружения, система может нести оборудование для радиоэлектронной борьбы и разведки. Модульность также позволяет изменять маршрут ракеты во время полета, что обеспечивает гибкость и возможность тактического перенаправления миссий в реальном времени.

В заключение обозреватели отметили, что с момента своей презентации ракета Jackal вызывает все больший интерес у военных. В 2022 году система прошла серию успешных испытательных полетов, а на 2024 год запланированы дополнительные демонстрации, которые позволят дальнейшее совершенствование и адаптацию системы под потребности армии США.

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