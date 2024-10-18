Нав'язали свої правила гри: ЗСУ перехопили ініціативу на одному з напрямків, — Defense Express

Курська операція дає свої позитивні результати, а ЗСУ знищують потенціал противника в тих умовах, які є для них найбільш комфортними.

Related video

В Курській області Збройні сили України мають успіхи. На одній з ділянок фронту вони перехопили ініціативу. Про це в коментарі "Еспресо" розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Курська операція продовжується. Аналіз показує, що операція приносить необхідні результати, які були заплановані. Російському агресору вже нав'язані правила гри, перехоплена ініціатива на одному з напрямків", — зауважив Рябих.

За словами військового експерта, наразі Україна може більш вільно діяти саме на території противника.

"Забезпечивши не перенесення бойових дій на територію Сумської й Чернігівської областей, що планували російські агресори", — наголосив Рябих.

Він додав, що Курська операція дає свої позитивні результати, а ЗСУ знищують потенціал противника в тих умовах, які є для них найбільш комфортними, аніж те, що нам нав'язує РФ на сході України.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що операція в Курській області триває.

"Авіація ворога продовжує рівняти із землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 31 авіудар 58 КАБами по власній території", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що уранці 17 жовтня українські сили в Курській області знищили три БМП російських військ. Бойове зіткнення відбулося на лівому фланзі українського виступу.

Також відомо, що танк 225-го ОШБ з 20 метрів вразив російський БТР-82А в Курській області.