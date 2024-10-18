Непомітні для тепловізорів: "Калашников" тестує "стелс"-мотоцикли для війни в Україні

За словами експертів, низький рівень шуму і відсутність теплового випромінювання роблять ці мотоцикли цінним активом у розвідувальних операціях.

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Представники російського концерну "Калашников" заявили, що направлять для тестування "в прикордонні райони" електричні мотоцикли. Такі бойові засоби пересування планується тестувати в умовах підвищеної складності. Про це йдеться в пості концерну в Telegram.

Повідомляється, що мотоцикли можуть використовуватися для спеціальних завдань, зокрема і в бойових діях на території України.

Нова розробка "Калашникова" має міцну конструкцію, поліпшену систему охолодження та ергономічний дизайн, завдяки чому досягається висока маневровість мотоциклів на перетнутій місцевості. Мотоцикли можуть використовуватися в розвідці, пошукових операціях і штурмових діях.

Серед їхніх відмінних рис — низький рівень шуму, відсутність теплового випромінювання, звідси непомітність для тепловізорів.

Видання Army Recognition вважає таку особливість головною у цих "стелс"-мотоциклів, а самі засоби пересування називають цінним активом для патрулювання і швидкого розгортання в зонах боїв.

"Значна перевага для розвідувальних місій і секретних операцій. На додачу, проста збірка та комплексна система охолодження дають змогу надійно функціонувати в екстремальних кліматичних умовах", — зазначають автори.

Мотоцикл конценра "Калашников"

Приладова панель мотоциклів проста й адаптована до військових потреб, завдяки аналоговим датчикам немає технологічного перевантаження, що впливає на термін служби. Для бойових умов мотоцикли можуть оснастити стійками для зброї, що дасть змогу російським мотоциклістам швидко застосовувати автомати, такі як АК-47.

Нагадаємо, що наприкінці вересня боєць ЗСУ розповів, чому ЗС РФ перестали відправляти на штурми бронетехніку.

Також повідомлялося, що з'явилися перші кадри військ КНДР на російській території.