Війська РФ із листопада минулого року застосовують в Україні ракети КНДР Hwasong-9, — експерт

Hwasong-9 — балістична ракета середньої дальності класу "поверхня — поверхня", яка вражає цілі на відстані 500-700 км. Суттєвий компонент в арсеналі балістичних ракет, розроблений інженерами КНДР на базі Hwasong-6.

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Північнокорейські балістичні ракети Hwasong-9 середньої дальності були розгорнуті для обстрілів території України з листопада минулого року. Такі боєприпаси використовуються на захопленій українській території. Про це у соцмережі X повідомив Чак Пфаррер, військовий експерт, у минулому керівник групи розвитку спеціальних засобів війни флоту SEAL Team Six.

"Починаючи з листопада минулого року ракети середньої дальності Hwasong-9 запускалися по українських цивільних населених пунктах. Мобільна пускова установка і керована ракета розроблені Північною Кореєю на основі її версій Hwasong-6 (Scud-C)", — йдеться в публікації.

Ці повідомлення вказують на можливе поглиблення співпраці КНДР і РФ, а постачання ракет — серйозна ескалація.

Hwasong-9

Балістична ракета Hwasong-9

Hwasong-9 — балістична ракета середньої дальності класу "поверхня — поверхня", дальність ураження цілей становить 500-700 км. Це серйозний компонент арсеналу балістичних ракет, розроблений північнокорейськими інженерами на базі Hwasong-6 (радянський варіант ракети Scud-C). Ракета може нести звичайні та ядерні заряди.

КНДР відіграє помітну роль у постачанні боєприпасів російським військам. За деякими даними, Пхеньян поставив РФ половину великокаліберних боєприпасів, які використовувалися на полі бою 2024 року. Українські джерела вказують на те, що було поставлено понад два мільйони снарядів, поряд із балістичними ракетами KN-23.

Нагадаємо, що, за даними агентства NHK, інженер із КНДР допомагав наводити удари по Україні.

Також повідомлялося про те, що відомо про 2 тисячі бійців ССО, які Північна Корея передала РФ.