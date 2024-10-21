Войска РФ с ноября прошлого года применяют в Украине ракеты КНДР Hwasong-9, — эксперт

Hwasong-9 — баллистическая ракета средней дальности класса "поверхность — поверхность", которая поражает цели на расстоянии 500-700 км. Существенный компонент в арсенале баллистических ракет, разработанный инженерами КНДР на базе Hwasong-6.

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Северокорейские баллистические ракеты Hwasong-9 средней дальности были развернуты для обстрелов территории Украины с ноября прошлого года. Такие боеприпасы используются на захваченной украинской территории. Об этом сообщил Чак Пфаррер, военный эксперт, в прошлом руководитель группы развития специальных средств войны флота SEAL Team Six в соцсети X.

"Начиная с ноября прошлого года ракеты средней дальности Hwasong-9 запускались по украинским гражданским населенным пунктам. Мобильная пусковая установка и управляемая ракета разработаны Северной Кореей на основе ее версий Hwasong-6 (Scud-C)", — говорится в публикации.

Эти сообщения указывают на возможное углубление сотрудничества КНДР и РФ, а поставки ракет — серьезная эскалация.

Hwasong-9

Баллистическая ракета Hwasong-9

Hwasong-9 — баллистическая ракета средней дальности класса "поверхность — поверхность", дальность поражения целей составляет 500-700 км. Это серьезный компонент арсенала баллистических ракет, разработанный северокорейскими инженерами на базе Hwasong-6 (советский вариант ракеты Scud-C). Ракета может нести обычные и ядерные заряды.

КНДР играет заметную роль в поставках боеприпасов российским войскам. По некоторым данным, Пхеньян поставил РФ половину крупнокалиберных боеприпасов, которые использовались на поле боя в 2024 году. Украинские источники указывают на то, что были поставлены более двух миллионов снарядов, наряду с баллистическими ракетами KN-23.

Напомним, что, по данным агентства NHK, инженер из КНДР помогал наводить удары по Украине.

Также сообщалось о том, что известно о о 2 тысячах бойцов ССО, которые Северная Корея передала РФ.