Як покращити ситуацію на фронті напередодні переговорів з РФ: чотири умови від Foreign Affairs

Україні для отримання переваги над РФ потрібно продовжувати знищувати розвіддрони РФ, розв'язати питання артилерії та снарядів, ефективніше будувати оборонні укріплення та змінити систему мобілізації до війська.

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Україні слід постаратися змінити підходи у веденні бойових дій, аби отримати кращу позицію для Києва у майбутніх перемовин з РФ. Будь-які втрачання часу та відсутність реакції західних партнерів на зміни без дієвих заходів будуть означати зростання шансів на невдачу цієї стратегії, йдеться в статті видання Foreign Affairs.

Автор статті Джек Вейтлінг відзначає, що зараз Україна стикається як із погіршенням ситуації на полі бою, так і зі стагнацією дипломатичних зусиль між її партнерами напередодні виборів у США, де кандидати мають радикально різні підходи до конфлікту.

"Протягом літа РФ вдалося встановити деякі значні переваги над українськими силами, що дозволило їй повільно, але стабільно просуватися через українську оборону. Ці російські переваги можна притупити. Але оскільки втрати українців зростають, Київ і його партнери не можуть втрачати часу. Якщо міжнародні партнери України чекатимуть змін, які не залежать від їх прямого контролю, перш ніж вжити заходів, як вони, здається, роблять зараз, вони збільшать шанси на невдачу", — пише військовий експерт і додає, що Україні слід зробити низку дій для отримання переваги над росіянами.

Що потрібно зробити Україні

Перша задача — це продовжувати зменшувати кількість російських розвідувальних безпілотників у небі, які ЗС РФ використовує для збору інформації та коригування ракетних ударів. Також західні союзники мають долучитися до розробки та створення нових систем РЕБ, а також створити системи для знищення російських дронів, аби захищати техніку та засоби ураження ЗСУ.

Наступною задачею є розв'язання проблем з артилерією та постачанням боєприпасів. За оцінками Вейтлінга, для утримання фронту українським військам потрібно близько 2,4 млн снарядів на рік". Він переконаний, що якби Київ мав достатню кількість артилерійських знарядь і засобів для їх захисту, Україна могла "прикривати прогалини на фронті вогнем, замість того, щоб постійно укомплектовувати бойові позиції по всьому фронту, з додатковими втратами".

Третьою задачею є побудова оборонних позицій. Експерт відзначає, що потрібно створювати нові лінії оборони за своїми поточними позиціями, під наглядом досвідчених солдатів, аби переконатися, що цивільні будівельники правильно будують позиції. Хоча Київ і раніше замовляв будівництво оборонних ліній, та "їхня побудова та розміщення біля бойових позицій часто були невдалими, а проєкти передбачали залученість більшої кількості військ, ніж доступно для їх укомплектування".

"Будівництво додаткових ліній оборони має обмежену цінність, якщо немає достатнього персоналу, щоб зайняти їх. Протягом останнього року наявні втрати призвели до зменшення кількості досвідчених українських солдатів у багатьох підрозділах, а їх план підготовки не зміг забезпечити достатнього персоналу або дати наявним солдатам належну підготовку", — констатує Вейтлінг.

Четвертою задачею військовий експерт називає зміну системи рекрутингу та мобілізації. На його переконання, підготовка нових військ протягом усієї війни була недостатньою, що українські військові неохоче визнавали та ще повільніше вирішували. Вейтлінг вважає, що у сфері залучення нового персоналу до Сил оборони, партнери України "мало що можуть зробити".

"Попри те, що понад п’ятнадцять партнерів України проводили навчання українських підрозділів, матеріально-технічний тягар, пов’язаний з транспортуванням військ з України разом із їхнім обладнанням, унеможливлює розширення масштабів цих операцій. Готовність Києва прийняти важкі політичні рішення щодо мобілізації персоналу та продовження часу навчання визначатиме, чи бачать партнери України свій внесок у план перемоги Зеленського як частину життєздатної стратегії", — вказує експерт.

Чим мають допомогти партнери України

Вейтлінг наполягає, що міжнародні партнери України можуть багато що зробити, аби зменшити перевагу РФ у вогневій потужності та допомогти Україні створити ефективний захист від атак російської артилерії та керованих авіабомб. На його думку, Україна повинна мати можливість завдавати ударів по арсеналах і аеродромах углиб території РФ.

"Фінансування та підтримка Україною власних програм далекобійних ударів і агресивне націлювання на російські ланцюжки поставок сировини, верстатів і критичних компонентів виробництва зброї можуть мати значний ефект. Європа та США повинні мати змогу Україні змусити РФ спалити більше своїх боєприпасів і знизити здатність російської оборонної промисловості поповнювати свої запаси", — підкреслює експерт.

Він переконаний, що тільки поєднавши всі кроки, це може "зробити подальше просування [углиб України] надзвичайно дорогим для РФ". Всі згадані заходи потрібно буде застосовувати "систематично та масштабно", коли й Кремль також повірить, що зможе витримати, що насправді далеко не так.

"Якщо такі заходи будуть відкладені, то ситуація на фронті ризикує погіршитися до такого рівня, коли росіяни можуть почати безкарно наступати, а українцям просто не вистачає особового складу та техніки, щоб перекрити всі напрямки, по яких росіяни можуть просуватися. Запобігання такому результату є необхідною умовою для того, щоб Україна могла розпочати успішні переговори", — констатує Джек Вейтлінг.

Нагадаємо, 9 жовтня у ЗМІ з посиланням на власні джерела заявили, що президент Володимир Зеленський готовий помʼякшити позицію щодо переговорів з Росією. Зокрема, через зменшення західної підтримки.

21 жовтня заступник командира 3-ї ОШБр, майор Максим Жорін розповів, як підготуватися до переговорів з РФ. Він переконаний, що в ЗСУ наразі не бачать умов для переговорів з Росією, проте вони можливі в майбутньому.