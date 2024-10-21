Как улучшить ситуацию на фронте накануне переговоров с РФ: четыре условия от Foreign Affairs

Украине для получения преимущества над РФ нужно продолжать уничтожать разведдроны ВС РФ, решить вопрос артиллерии и снарядов, эффективнее строить оборонительные укрепления и изменить систему мобилизации в армию.

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Украине следует постараться изменить подходы в ведении боевых действий, чтобы получить лучшую позицию для Киева в будущих переговорах с РФ. Любые потери времени и отсутствие реакции западных партнеров на изменения без действенных мер будут означать рост шансов на неудачу этой стратегии, говорится в статье издания Foreign Affairs.

Автор статьи Джек Вейтлинг отмечает, что сейчас Украина сталкивается как с ухудшением ситуации на поле боя, так и со стагнацией дипломатических усилий между ее партнерами накануне выборов в США, где кандидаты имеют радикально разные подходы к конфликту.

"В течение лета РФ удалось установить некоторые значительные преимущества над украинскими силами, что позволило ей медленно, но стабильно продвигаться через украинскую оборону. Эти российские преимущества можно притупить. Но поскольку потери украинцев растут, Киев и его партнеры не могут терять времени. Если международные партнеры Украины будут ждать изменений, которые не зависят от их прямого контроля, прежде чем принять меры, как они, кажется, делают сейчас, они увеличат шансы на неудачу", — пишет военный эксперт и добавляет, что Украине следует предпринять ряд действий для получения преимущества над россиянами.

Что нужно сделать Украине

Первая задача — это продолжать уменьшать количество российских разведывательных беспилотников в небе, которые ВС РФ использует для сбора информации и корректировки ракетных ударов. Также западные союзники должны присоединиться к разработке и созданию новых систем РЭБ, а также создать системы для уничтожения российских дронов, чтобы защищать технику и средства поражения ВСУ.

Следующей задачей является решение проблем с артиллерией и поставками боеприпасов. По оценкам Вейтлинга, для удержания фронта украинским войскам нужно около 2,4 млн снарядов в год". Он убежден, что если бы Киев имел достаточное количество артиллерийских орудий и средств для их защиты, Украина могла "прикрывать пробелы на фронте огнем, вместо того, чтобы постоянно укомплектовывать боевые позиции по всему фронту, с дополнительными потерями".

Третьей задачей является построение оборонительных позиций. Эксперт отмечает, что нужно создавать новые линии обороны по своим текущим позициям, под наблюдением опытных солдат, чтобы убедиться, что гражданские строители правильно строят позиции. Хотя Киев и раньше заказывал строительство оборонительных линий, но "их построение и размещение возле боевых позиций часто были неудачными, а проекты предусматривали вовлеченность большего количества войск, чем доступно для их укомплектования".

"Строительство дополнительных линий обороны имеет ограниченную ценность, если нет достаточного персонала, чтобы занять их. В течение последнего года имеющиеся потери привели к уменьшению количества опытных украинских солдат во многих подразделениях, а их план подготовки не смог обеспечить достаточного персонала или дать имеющимся солдатам надлежащую подготовку", — констатирует Вейтлинг.

Четвертой задачей военный эксперт называет изменение системы рекрутинга и мобилизации. По его убеждению, подготовка новых войск на протяжении всей войны была недостаточной, что украинские военные неохотно признавали и еще медленнее решали. Вейтлинг считает, что в сфере привлечения нового персонала в Силы обороны, партнеры Украины "мало что могут сделать".

"Несмотря на то, что более пятнадцати партнеров Украины проводили обучение украинских подразделений, материально-техническое бремя, связанное с транспортировкой войск из Украины вместе с их оборудованием, делает невозможным расширение масштабов этих операций. Готовность Киева принять тяжелые политические решения по мобилизации персонала и продление времени обучения будет определять, видят ли партнеры Украины свой вклад в план победы Зеленского как часть жизнеспособной стратегии", — указывает эксперт.

Чем должны помочь партнеры Украины

Вейтлинг настаивает, что международные партнеры Украины могут многое сделать, чтобы уменьшить преимущество РФ в огневой мощи и помочь Украине создать эффективную защиту от атак российской артиллерии и управляемых авиабомб. По его мнению, Украина должна иметь возможность наносить удары по арсеналам и аэродромам вглубь территории РФ.

"Финансирование и поддержка Украиной собственных программ дальнобойных ударов и агрессивное нацеливание на российские цепочки поставок сырья, станков и критических компонентов производства оружия могут иметь значительный эффект. Европа и США должны иметь возможность Украине заставить РФ сжечь больше своих боеприпасов и снизить способность российской оборонной промышленности пополнять свои запасы", — подчеркивает эксперт.

Он убежден, что только объединив все шаги, это может "сделать дальнейшее продвижение [вглубь Украины] чрезвычайно дорогим для РФ". Все упомянутые меры нужно будет применять "систематически и масштабно", когда и Кремль также поверит, что сможет выдержать, что на самом деле далеко не так.

"Если такие меры будут отложены, то ситуация на фронте рискует ухудшиться до такого уровня, когда россияне могут начать безнаказанно наступать, а украинцам просто не хватает личного состава и техники, чтобы перекрыть все направления, по которым россияне могут продвигаться. Предотвращение такого исхода является необходимым условием для того, чтобы Украина могла начать успешные переговоры", — констатирует Джек Вейтлинг.

Напомним, 9 октября в СМИ со ссылкой на собственные источники заявили, что президент Владимир Зеленский готов смягчить позицию по переговорам с Россией. В частности, из-за уменьшения западной поддержки.

21 октября заместитель командира 3-й ОШБр, майор Максим Жорин рассказал, как подготовиться к переговорам с РФ. Он убежден, что в ВСУ пока не видят условий для переговоров с Россией, однако они возможны в будущем.