"Забываем, что отличаемся от россиян": как подготовиться к переговорам с РФ, — Жорин

В ВСУ пока не видят условий для переговоров с Россией, однако они возможны в будущем. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал Фокусу, что стоит изменить Украине, чтобы иметь более сильную позицию.

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Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин считает, что нет условий для любых переговоров с Россией. Однако он назвал шаги, которые нужно сделать на фронте, чтобы в будущем подойти к возможным переговорам с более сильной позиции. Об этом он подробнее рассказал в интервью Фокусу "Создание ядерного оружия, изменения в мобилизации и переговоры с РФ: большое интервью Максима Жорина".

По его словам, важно изучить свои прошлые ошибки. Силы обороны прошли динамичный путь развития за достаточно короткий период, поэтому сегодня это одна из самых сильных и опытных армий в мире.

"Ни одна армия в мире пока не имеет такого опыта, который есть у украинской армии, в том числе и российская. Так как все современные средства ведения боя, все современные технологии испытываются и реализуются именно у нас на поле боя с украинскими бойцами, сержантами, офицерами", — сказал Жорин.

Офицер отметил, что имея весь этот опыт и все эти инструменты, украинцы иногда забывают, что отличаются от врага и должны иначе воевать. Так есть ряд ошибок на стратегическом и иногда тактическом уровне по применению собственных сил.

"И так может быть, и так бывает. Но очень важно, чтобы это не повторялось. Очень важно, чтобы ответственность командования была за те или иные решения, ими принятые, потому что это важно и для внутреннего состояния армии, и для дальнейших действий", — пояснил военный.

Он отметил, что сегодня с этим есть определенная проблема, которая, в частности, связана с тем, что есть большое количество, например, генералов, которые вообще не видели фронта. В лучшем случае они слышали взрывы за много километров от себя, а потому такой человек иногда не понимает обычных вещей, которые происходят на поле боя.

Тогда как Украине стоит привести в порядок свою армию, ведь бойцам уже сложно. По мнению Жорина, нужно нормально подойти к мобилизации общества, стабилизировать линию фронта и получить инструменты для победы, которые должны быть и на поле боя, и в дипломатически-экономической плоскости.

Напомним, 9 октября в СМИ со ссылкой на собственные источники заявили, что президент Владимир Зеленский готов смягчить позицию по переговорам с Россией. В частности, из-за уменьшения западной поддержки.

12 октября глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что президент Зеленский и СНБО не запрещали переговорить с РФ. Тогда как запрет касался только диалога с лидером Кремля Владимиром Путиным.