"Забуваємо, що відрізняємося від росіян": як підготуватися до переговорів з РФ, — Жорін

У ЗСУ наразі не бачать умов для переговорів з Росією, проте вони можливі в майбутньому. Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін розповів Фокусу, що варто змінити Україні, аби мати сильнішу позицію.

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Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін вважає, що немає умов для будь-яких перемовин з Росією. Проте він назвав кроки, які потрібно зробити на фронті, аби в майбутньому підійти до можливих переговорів з сильнішої позиції. Про це він детальніше розповів в інтервʼю Фокусу "Створення ядерної зброї, зміни в мобілізації та перемовини з РФ: велике інтервʼю Максима Жоріна".

За його словами, важливо вивчити свої минулі помилки. Сили оборони пройшли динамічний шлях розвитку за досить короткий період, тому сьогодні це одна з найсильніших і найдосвідченіших армій у світі.

"Жодна армія у світі наразі не має такого досвіду, який є в української армії, зокрема й російська. Через те, що всі сучасні засоби ведення бою, всі сучасні технології випробовуються й реалізуються саме у нас на полі бою з українськими бійцями, сержантами, офіцерами", — сказав Жорін.

Офіцер зауважив, що маючи весь цей досвід та всі ці інструменти, українці інколи забувають, що відрізняються від ворога та мають інакше воювати. Так є низка помилок на стратегічному та іноді тактичному рівні із застосування власних сил.

"І так може бути, і так буває. Але дуже важливо, щоб це не повторювалося. Дуже важливо, щоб відповідальність командування була за ті чи інші рішення, ними прийняті, тому що це важливо і для внутрішнього стану армії, і для подальших дій", — пояснив військовий.

Він наголосив, що сьогодні з цим є певна проблема, яка, зокрема, повʼязана з тим, що є велика кількість, наприклад, генералів, які взагалі не бачили фронту. В кращому випадку вони чули вибухи за багато кілометрів від себе, а тому така людина інколи не розуміє звичайних речей, які відбуваються на полі бою.

Тоді як Україні варто привести до ладу свою армію, адже бійцям вже складно. На думку Жоріна, потрібно нормально підійти до мобілізації суспільства, стабілізувати лінію фронту та отримати інструменти для перемоги, які мають бути й на полі бою, і в дипломатично-економічній площині.

Нагадаємо, 9 жовтня у ЗМІ з посиланням на власні джерела заявили, що президент Володимир Зеленський готовий помʼякшити позицію щодо переговорів з Росією. Зокрема, через зменшення західної підтримки.

12 жовтня глава Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що президент Зеленський та РНБО не забороняли перемовити з РФ. Тоді як заборона стосувалася тільки діалогу з лідером Кремля Володимиром Путіним.