ЗС РФ втратили 600 тисяч людей: ЗСУ впоралися з завданням, яке неможливо виконати — WSJ

За словами журналістів, Україна не дозволила Росії досягти стратегічної мети. Але глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва без нової військової допомоги або дозволу на удари американською зброєю.

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Глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва в понеділок, 21 жовтня. Він має заявити про рішучу прихильність США військовим зусиллям України, але без будь-якої нової військової допомоги або дозволу на застосування ракет великої дальності на території Росії. Про це пише The Wall Street Journal.

Остін прибув до Києва без будь-яких важливих заяв, повідомили його помічники.

Ймовірно, останній візит Остіна до Києва проходить на тлі дискусій про те, чи сковувала адміністрація Байдена — і сам Остін — військові зусилля України. І чи робився вибір на користь обережного підходу до постачання американської зброї та обмежень на неї, зазначають журналісти.

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Адміністрація Байдена відмовилася піти на поступки за двома основними проханнями України: дозволити удари по Росії західною зброєю і прийняти Україну в НАТО.

Поступовий підхід Остіна дозволив Україні вижити, але не кардинально змінити перебіг війни, цитують журналісти критиків зовнішньої політики Пентагону щодо Києва.

Водночас уявлення про те, що Україна перемогла б, якби США постачали сучасну зброю, є "одним із найбільших міфів у Вашингтоні", наводить видання цитату колишнього заступника глави Пентагону Коліна Каля.

Видання припускає, що компроміси щодо України можливі, незалежно від того, хто переможе на листопадових виборах.

Якщо віцепрезидентку Камалу Гарріс оберуть, вона, найімовірніше, продовжить політику Джо Байдена, але навіть і в такому разі можливе скорочення фінансування України, якщо республіканці збережуть контроль над Палатою представників і отримають більшість у Сенаті.

У Києві Остін збирається зустрітися із Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим.

Минулого тижня адміністрація Байдена оголосила про свій останній пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли системи ППО, ракети класу "повітря-земля", бронетехніка та інші боєприпаси на суму 425 млн доларів.

Надмірно обережний підхід адміністрації Байдена часто був надто недостатнім і надто запізнілим, вважає Гізер Конлі, старший радник Німецького фонду Маршалла.

"Якби ми надали їм усі можливості, це послало б інший сигнал [президенту РФ Володимиру] Путіну? Можливо, він би дещо переглянув свої дії. Але він побачив зволікання і нерішучість", — сказала Конлі.

Держсекретар Ентоні Блінкен зазвичай виступав за швидке відправлення більшої кількості військової техніки, зазначили офіційні особи США, але Байден зазвичай підтримував рішення Остіна.

"Ми спостерігали, як ця боротьба розвивалася з плином часу, і щоразу, коли вона розвивалася, ми намагалися переконатися, що вони ефективні на полі бою, і вони були ефективні", — сказав Остін групі репортерів, які прибули з ним до Києва.

Спочатку Остін виступав проти постачання сучасних танків Abrams армії США, стверджуючи, що українцям буде занадто складно підтримувати їх у польових умовах. У січні 2023 року Пентагон змінив курс і рекомендував Байдену відправити 31 танк.

Це рішення спонукало Німеччину почати відправляти свої танки Leopard, що дало Україні невелику, але ефективну бронетанкову силу.

Пентагон також утримався від виправляння Україні ATACMS, через побоювання, що їх не виявиться в достатній кількості в арсеналі США. Коли адміністрація Байдена відправила ці ракети в березні, це було зроблено таємно і в обмеженій кількості.

"Блінкен бачить це як просте або моральне рішення, тоді як Остін більш практичний", — зазначив Майкл О'Ханлон, старший науковий співробітник Брукінгського інституту.

Втрати Росії в Україні: нові дані Пентагону

Російські війська в Україні

Представники Пентагону стверджують, що заслуга Остіна в успіхах України на полі бою все ж є.

"Україна завдала Росії втрат у кількості 600 тисяч [особового складу] з початку війни, попри значну перевагу Росії в артилерійських боєприпасах, заявив один високопоставлений представник Міноборони. Це частково пояснюється якістю зброї, наданої Заходом, включно з пріоритетом точних артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО", — зазначають журналісти.

"Звичайно, ми відстежуємо складне становище на полі бою. Але у нас також має бути такий погляд, знаєте, ми допомогли Україні не дозволити Росії досягти стратегічної мети із захоплення України", — сказав неназваний представник Пентагону.

Українська влада не завжди прислухалася до порад США і, як і раніше, обурюється обмеженнями на військову допомогу, все ж ЗСУ вдалося обмежити просування Росії, що колись здавалося майже нездійсненним завданням, резюмують автори публікації.

Нагадаємо, що 6 вересня глава Пентагону назвав втрати ЗС РФ в Україні.

Також повідомлялося, що заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін із позивним "Мосе" дав інтерв'ю Фокусу, в якому розповів про створення ядерної зброї, зміни в мобілізації та переговорах з РФ.