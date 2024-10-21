ВС РФ потеряли 600 тысяч человек: ВСУ справились с невыполнимой задачей, — WSJ

По словам журналистов, Украина не позволила России достигнуть стратегической цели. Но глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев без новой военной помощи или разрешения на удары американским оружием.

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Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев в понедельник, 21 октября. Он должен заявить о решительной приверженности США военным усилиям Украины, но без какой-либо новой военной помощи или разрешения на применение ракет большой дальности на территории России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Остин прибыл в Киев без каких-либо важных заявлений, сообщили его помощники.

Вероятно, последний визит Остина в Киев, проходит на фоне дискуссий о том, сковывала ли администрация Байдена — и сам Остин — военные усилия Украины. И делался ли выбор в пользу осторожного подхода к поставкам американского оружия и ограничениям на него, отмечают журналисты.

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Администрация Байдена отказалась пойти на уступки по двум основным просьбам Украины: разрешить удары по России западным оружием и принять Украину в НАТО.

Постепенный подход Остина позволил Украине выжить, но не кардинально изменить ход войны, цитируют журналисты критиков внешней политики Пентагона в отношении Киева.

Вместе с тем, представление о том, что Украина победила бы, если бы США поставляли современное оружие — "одним из величайших мифов в Вашингтоне", приводит издание цитату бывшего заместителя главы Пентагона Колина Каля.

Издание допускает, что компромиссы по Украине возможны, независимо от того, кто победит на ноябрьских выборах.

Если вице-президент Камала Харрис будет избрана, она, скорее всего, продолжит политику Джо Байдена, но даже и таком случае возможно сокращение финансирования Украины, если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и получат большинство в Сенате.

В Киеве Остин собирается встретиться с Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

На прошлой неделе администрация Байдена объявила о своем последнем пакете военной помощи Украине, в который вошли системы ПВО, ракеты класса "воздух-земля", бронетехника и другие боеприпасы на сумму 425 млн долларов.

Чрезмерно осторожный подход администрации Байдена часто был слишком недостаточным и слишком запоздалым, считает Хизер Конли, старший советник Германского фонда Маршалла.

"Если бы мы предоставили им все возможности, это послало бы другой сигнал [президенту РФ Владимиру] Путину? Возможно, он бы несколько пересмотрел свои действия. Но он увидел промедление и нерешительность", — сказала Конли.

Госсекретарь Энтони Блинкен обычно выступал за более быструю отправку большего количества военной технике, отметили официальные лица США, но Байден, как правило, поддерживал решения Остина.

"Мы наблюдали, как эта борьба развивалась с течением времени, и каждый раз, когда она развивалась, мы пытались убедиться, что они эффективны на поле боя, и они были эффективны", — сказал Остин группе репортеров, которые прибыли с ним в Киев.

Изначально Остин выступал против поставки современных танков Abrams армии США, утверждая, что украинцам будет слишком сложно поддерживать их в полевых условиях. В январе 2023 года Пентагон изменил курс и рекомендовал Байдену отправить 31 танк.

Это решение побудило Германию начать отправлять свои танки Leopard, что дало Украине небольшую, но эффективную бронетанковую силу.

Пентагон также воздержался от отправки Украине ATACMS, из-за опасений, что их не окажется в достаточном количестве в арсенале США. Когда администрация Байдена отправила эти ракеты в марте, это было сделала тайно и в ограниченном количестве.

"Блинкен видит это как простое или моральное решение, тогда как Остин более практичен", — отметил Майкл О’Ханлон, старший научный сотрудник Брукингского института.

Потери России в Украине: новые данные Пентагона

Российские войска в Украине

Представители Пентагона утверждают, что заслуга Остина в успехах Украины на поле боя все же есть.

"Украина нанесла России потери в количестве 600 тысяч [личного состава] с начала войны, несмотря на значительное преимущество России в артиллерийских боеприпасах, заявил один высокопоставленный представитель Минобороны. Это отчасти объясняется качеством оружия, предоставленного Западом, включая приоритет точных артиллерийских снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО", — отмечают журналисты.

"Конечно, мы отслеживаем сложное положение на поле боя. Но у нас также должна быть такая ​​точка зрения, знаете ли, мы помогли Украине не позволить России достичь стратегической цели по захвату Украины", — сказал неназванный представитель Пентагона.

Украинские власти не всегда прислушивались к советам США и по-прежнему возмущаются ограничениями на военную помощь, все же ВСУ удалось ограничить продвижение России, что когда-то казалось почти невыполнимой задачей, резюмируют авторы публикации.

Напомним, что 6 сентября глава Пентагона назвал потери ВС РФ в Украине.

Также сообщалось, что заместитель командира 3-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин с позывным "Мосе" дал больше интервью Фокусу, в котором рассказал о создании ядерного оружия, изменения в мобилизации и переговорах с РФ.