Медіакілерство: радник командувача Павлюка назвав свою версію скандалу з "Асгардом" (відео)

Радник командувача Сухопутних військ Олександр Дмітрієв вважає, що його спробували дискредитувати, щоб зірвати впровадження системи "ОЧІ", яка дає українським військовим перевагу. Він називає це спланованою медійною атакою і обіцяє притягнути до відповідальності її організаторів.

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Олександр "Тихоход" Дмітрієв, радник командувача Сухопутних військ України, вважає, що інформаційна атака, розгорнута проти нього, пов'язана зі спробами завадити впровадженню розробленої ним системи "ОЧІ", яка значно посилює позиції українських військових. Про це він заявив в інтерв'ю "24 каналу".

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Дмітрієв наголосив, що кампанія з його дискредитації нібито була ретельно спланована, а її основна мета — не допустити поширення "ОЧІ" у ЗСУ, попри те, що систему вже офіційно затверджено і вона готова до застосування з відповідними наказами та штатними розписами.

Дмітрієв стверджує, що подібні медійні атаки відбуваються не вперше, і мета таких кампаній — прибрати з ключових позицій тих, хто приносить реальну користь і створює стратегічну перевагу для ЗСУ. Він називає те, що відбувається, "медійним кілерством", яке триває в країні вже досить довго.

"Усі ефективні люди рано чи пізно підпадають під це медійне кілерство. Їх роблять токсичними або створюють штучні умови, щоб їх дискредитувати. І інструментами охлократії змусити керівництво країни або відповідальних осіб їх звільняти, переміщати або щось інше зробити. Про це має вийти окреме розслідування, де буде розкрито всю цю агентурну мережу, їхні інструменти та інше", — заявив Дмітрієв.

Він також зазначив, що вже знає імена тих, хто стоїть за цією інформаційною атакою, і висловив упевненість, що їх буде публічно викрито і притягнуто до відповідальності. Він наголосив, що подібні дії спрямовані на підрив роботи ЗСУ і обіцяв зробити все можливе, щоб винні були покарані.

Дмітрієва звинуватили в погрозах на адресу військовослужбовців

13 жовтня підрозділ ЗСУ "Асгард" опублікував у соціальних мережах відео зі звинуваченнями на його адресу. Його критикували за нібито нецензурні висловлювання та погрози на адресу бійців, а також стверджували, що він не має стосунку до ЗСУ. Так, військовослужбовці заявили, що Дмітрієв — цивільна особа, яка дозволяє собі втручатися в роботу підрозділу. Зокрема, "Тихоход" нібито ставив вказівки бійцям щодо переміщення особового складу, заявивши, що нібито наділений повноваженнями від командування Сухопутних військ, погрожував "ламати військових через коліно" і принижував їхню гідність.

Нагадаємо, у вересні боєць Сил оборони з позивним "Мучний" розповів, що командування підрозділів ЗСУ не повідомляло про справжню ситуацію на фронті вищому командуванню. У результаті чого були втрати в підрозділах і навіть мав місце "дружній вогонь".