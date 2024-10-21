Медиакиллерство: советник командующего Павлюка назвал свою версию скандала с "Асгардом" (видео)

Советник командующего Сухопутных войск Александр Дмитриев считает, что его попытались дискредитировать, чтобы сорвать внедрение системы "ОЧИ", которая дает украинским военным преимущество. Он называет это спланированной медийной атакой и обещает привлечь к ответственности ее организаторов.

Related video

Александр "Тихоход" Дмитриев, советник командующего Сухопутных войск Украины, считает, что информационная атака, развернутая против него, связана с попытками помешать внедрению разработанной им системы "ОЧИ", которая значительно усиливает позиции украинских военных. Об этом он заявил в интервью "24 каналу".

Смотреть с 9:08

Дмитриев подчеркнул, что кампания по его дискредитации якобы была тщательно спланирована, а ее основная цель — не допустить распространения "ОЧИ" в ВСУ, несмотря на то, что система уже официально утверждена и готова к применению с соответствующими приказами и штатными расписаниями.

Дмитриев утверждает, что подобные медийные атаки происходят не впервые, и цель подобных кампаний — убрать с ключевых позиций тех, кто приносит реальную пользу и создает стратегическое преимущество для ВСУ. Он называет происходящее "медийным киллерством", которое длится в стране уже довольно долго.

"Все эффективные люди рано или поздно подпадают под это медийное киллерство. Их делают токсичными или создают искусственные условия, чтобы их дискредитировать. И инструментами охлократии заставить руководство страны или ответственных лиц их увольнять, перемещать или что-то другое сделать. Об этом должно выйти отдельное расследование, где будет раскрыта вся эта агентурная сеть, их инструменты и прочее", — заявил Дмитриев.

Он также отметил, что уже знает имена тех, кто стоит за этой информационной атакой, и выразил уверенность, что они будут публично разоблачены и привлечены к ответственности. Он подчеркнул, что подобные действия направлены на подрыв работы ВСУ и обещал сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны.

Дмитриева обвинили в угрозах в адрес военнослужащих

13 октября подразделение ВСУ "Асгард" опубликовало в социальных сетях видео с обвинениями в его адрес. Его критиковали за якобы нецензурные высказывания и угрозы в адрес бойцов, а также утверждали, что он не имеет отношения к ВСУ. Так, военнослужащие заявили, что Дмитриев — гражданское лицо, которое позволяет себе вмешиваться в работу подразделения. В частности, "Тихоход" якобы ставил указания бойцам по перемещению личного состава, заявив, что якобы наделен полномочиями от командования Сухопутных войск, угрожал "ломать военных через колено" и унижал их достоинство.

Напомним, в сентябре боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал, что командование подразделений ВСУ не сообщало об истинной ситуации на фронте высшему командованию. В результате чего были потери в подразделениях и даже имел место "дружественный огонь".