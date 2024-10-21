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Военный Фокус Российско-украинская война

Медиакиллерство: советник командующего Павлюка назвал свою версию скандала с "Асгардом" (видео)

ВСУ
Фото: Минобороны Украины | Дмитриев подчеркнул, что кампания по его дискредитации якобы была тщательно спланирована

Советник командующего Сухопутных войск Александр Дмитриев считает, что его попытались дискредитировать, чтобы сорвать внедрение системы "ОЧИ", которая дает украинским военным преимущество. Он называет это спланированной медийной атакой и обещает привлечь к ответственности ее организаторов.

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Александр "Тихоход" Дмитриев, советник командующего Сухопутных войск Украины, считает, что информационная атака, развернутая против него, связана с попытками помешать внедрению разработанной им системы "ОЧИ", которая значительно усиливает позиции украинских военных. Об этом он заявил в интервью "24 каналу".

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Дмитриев подчеркнул, что кампания по его дискредитации якобы была тщательно спланирована, а ее основная цель — не допустить распространения "ОЧИ" в ВСУ, несмотря на то, что система уже официально утверждена и готова к применению с соответствующими приказами и штатными расписаниями.

Дмитриев утверждает, что подобные медийные атаки происходят не впервые, и цель подобных кампаний — убрать с ключевых позиций тех, кто приносит реальную пользу и создает стратегическое преимущество для ВСУ. Он называет происходящее "медийным киллерством", которое длится в стране уже довольно долго.

"Все эффективные люди рано или поздно подпадают под это медийное киллерство. Их делают токсичными или создают искусственные условия, чтобы их дискредитировать. И инструментами охлократии заставить руководство страны или ответственных лиц их увольнять, перемещать или что-то другое сделать. Об этом должно выйти отдельное расследование, где будет раскрыта вся эта агентурная сеть, их инструменты и прочее", — заявил Дмитриев.

Он также отметил, что уже знает имена тех, кто стоит за этой информационной атакой, и выразил уверенность, что они будут публично разоблачены и привлечены к ответственности. Он подчеркнул, что подобные действия направлены на подрыв работы ВСУ и обещал сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны.

Дмитриева обвинили в угрозах в адрес военнослужащих

13 октября подразделение ВСУ "Асгард" опубликовало в социальных сетях видео с обвинениями в его адрес. Его критиковали за якобы нецензурные высказывания и угрозы в адрес бойцов, а также утверждали, что он не имеет отношения к ВСУ. Так, военнослужащие заявили, что Дмитриев — гражданское лицо, которое позволяет себе вмешиваться в работу подразделения. В частности, "Тихоход" якобы ставил указания бойцам по перемещению личного состава, заявив, что якобы наделен полномочиями от командования Сухопутных войск, угрожал "ломать военных через колено" и унижал их достоинство.

Напомним, в сентябре боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал, что командование подразделений ВСУ не сообщало об истинной ситуации на фронте высшему командованию. В результате чего были потери в подразделениях и даже имел место "дружественный огонь".