115 000 убитих і 500 000 поранених: у РФ ці цифри до війни вважали неможливими, — The Guardian

Журналісти наводять слова колишнього чиновника Міноборони РФ, який на умовах анонімності сказав, що російських генералів втрати навряд чи турбують, поки виконуються вимоги керівництва. За словами керівника "Левада-Центру" Дениса Волкова, причина байдужості росіян до загиблих земляків — у складі ЗС РФ. Здебільшого це вихідці з бідних регіонів і засуджені.

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Згідно із західними оцінками, втрати Росії в Україні оцінюються в 115 000 убитими та 500 000 пораненими. Згідно з наявними даними, це вдесятеро вище за ту кількість радянських солдатів, які загинули в Афганістані. Про це пише The Guardian.

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BBC і російське видання "Медіазона" за офіційними підрахунками та некрологами в соцмережах встановили особи 74 014 загиблих росіян. Автори таких підрахунків кажуть, що реальна кількість загиблих, найімовірніше, становить між 113 і 160 тисячами загиблих. За останні пів року чисельність загиблих зросла значно, кажуть співробітники "Медіазони".

Російська тактика бойових дій зводиться до того, щоб виснажувати українські сили та знаходити вразливості на позиціях і вплутуватися в бій. Українські дрони часто фіксують росіян під час штурмів практично без будь-якого захисного спорядження, з мінімальною підтримкою з повітря або артилерії.

Попри високі втрати, така тактика виявляється ефективною, чим, за словами журналістів, пояснюються захоплення Авдіївки, Бахмута і Вугледара.

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"Для Росії мета виправдовує засоби, — заявив на умовах анонімності колишній чиновник із російського Міноборони. — Перед війною такі втрати вважалися б неможливими. Тепер же, генералів це навряд чи турбує, поки вони виконують вимоги Путіна".

Попри втрати, РФ, з огляду на все, вдається поповнювати особовий склад шляхом резервів. Щомісяця рекрутує до 30 тисяч новобранців, — приблизно такий самий убуток з поля бою.

Минулого літа і восени втрати Росії зросли, але також активізувалася і рекрутингова кампанія.

Згідно з даними українського дослідницького центру OpenMinds, після появи ЗСУ в Курській області кількість російських оголошень про набір в армію збільшилася на 224%. Ці дані також показують, що в серпні 2024 року кількість запитів на військові контракти у РФ збільшилася на 66%.

Крім самотніх протестів солдатських дружин чи матерів, суспільна підтримка вторгнення в Україну здебільшого не змінилася. Навіть на тлі значних втрат. За словами авторів публікації, початкові припущення України та західних союзників про те, що високі втрати змусять росіян зупинити машину війни, не виправдалися.

Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний нещодавно зазначав, що такі втрати в будь-якій іншій країні вже б зупинили війну.

Денис Волков, керівник "Левада-Центру" висловився про те, що причину байдужості росіян до загиблих земляків слід шукати у складі армії. Згідно зі статистикою, більшість жителів РФ, яких відправляють на передову, — це добровольці або вихідці зі збіднілих регіонів, колишні засуджені.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, пілоти Північної Кореї можуть літати на російських літаках в Україні. Дислокація північнокорейських військових за кордоном відбувається вперше з часів Війни у В'єтнамі.

Також повідомлялося, що в мережі показали військових Північної Кореї в Приморському краї.