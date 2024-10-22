115 000 убитых и 500 000 раненых: в РФ эти цифры до войны считали невообразимыми, — The Guardian

Журналисты приводят слова бывшего чиновника Минобороны РФ, который на условиях анонимности сказал, что российских генералов потери едва ли заботят, пока выполняются требования руководства. По словам руководителя "Левада-Центра" Дениса Волкова, причина безразличия россиян к погибшим соотечественникам — в составе ВС РФ. В основном это выходцы из бедных регионов и осужденные.

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Согласно западных оценкам, потери России в Украине оцениваются в 115 000 убитыми и 500 000 ранеными. Согласно имеющимся данным, это в десять раз выше того количества советских солдат, которые погибли в Афганистане. Об этом пишет The Guardian.

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BBC и российское издание "Медиазона" по официальным подсчетам и некрологам в соцсетях установили личности 74 014 погибших россиян. Авторы таких подсчетов говорят, что реальное количество погибших, скорее всего, составляет между 113 и 160 тысячами погибших. За последние полгода численность погибших возросла значительно, говорят сотрудники "Медиазоны".

Российская тактики боевых действий сводится к тому, чтобы истощать украинские силы и находить уязвимости на позициях и ввязываться в бой. Украинские дроны часто фиксируют россиян во время штурмов практически без какого-либо защитного снаряжения, с минимальной поддержке с воздуха или артиллерии.

Несмотря на высокие потери, такая тактика оказывается эффективной, чем, по словам журналистов, объясняются захваты Авдеевки, Бахмута и Угледара.

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"Для России цель оправдывает средства, — заявил на условиях анонимности бывший чиновник из российского Минобороны. — Перед войной такие потери считались бы невообразимыми. Теперь же, генералов это едва ли заботит, пока они выполняют требования Путина".

Несмотря на потери, РФ, судя по всему, удается пополнять личный состав за счет резервов. Ежемесячно рекрутирует до 30 тысяч новобранцев, — примерно такая же убыль с поля боя.

Прошлым летом и осенью потери России возросли, но также активизировались и рекрутинговая кампания.

Согласно данным украинского исследовательского центра OpenMinds, после появления ВСУ в Курской области количество российских объявлений о наборе в армию увеличилось на 224%. Эти данные также показывают, что в августе 2024 года количество запросов на военные контракты в РФ увеличилось на 66%.

Кроме одиноких протестов солдатских жен или матерей, общественная поддержка вторжения в Украину по большей части не изменилась. Даже на фоне значительных потерь. По словам авторов публикации, изначальные допущения Украины и западных союзников о том, что высокие потери заставят россияне остановить машину войны, не оправдались.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный недавно отмечал, что такие потери в любой другой стране уже бы остановили войну.

Денис Волков, руководитель "Левада-Центра" высказался о том, что причину безразличия россиян к погибших соотечественникам объясняется следует искать в составе армии. Согласно статистике, большинство жителей РФ, которых отправляют на передовую, — это добровольцы или выходцы из обедневших регионов, бывший осужденные.

Напомним, что, по данным СМИ, пилоты Северной Кореи могут летать на российских самолетах в Украине. Дислокация северокорейских военных за рубежом происходит впервые со времен Войны во Вьетнаме.

Также сообщалось, что в сети показали военных Северной Кореи в Приморском крае.