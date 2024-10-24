У КНДР близько 200 заводів боєприпасів: могли передати РФ до 9,4 млн снарядів, — аналітики

Північна Корея поставила РФ 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, у яких теоретично могло бути до 9,4 млн снарядів калібру 152 мм.

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У Північній Кореї розташовано близько 200 заводів боєприпасів і Пхеньян міг передати РФ до 9,4 млн снарядів калібру 152 мм. Про це пише Defense Express.

Північна Корея поставила РФ 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, в яких теоретично могло бути до 9,4 млн снарядів калібру 152 мм. Їхній маршрут постачання пролягав через портове місто Раджин.

Крім постачання боєприпасів РФ, у розпорядженні Північної Кореї є запас озброєння і снарядів, яких вистачить у межах 1-3 місяців бойових зіткнень із Південною Кореєю, зазначає південнокорейське новинне агентство Yonhap.

Представники Сеула повідомили, що на сьогодні постачання снарядів для РФ мали незначний вплив на арсенали Півночі.

Боєприпаси 155 мм

За словами аналітиків, якщо Москва попросить додаткову допомогу у Пхеньяна щодо боєприпасів, це може "ускладнити підготовку" північнокорейського режиму до повномасштабних бойових дій проти Південної Кореї.

До всього іншого, Південна Корея у своїх оцінках визнає, що її дані про можливості виробництва боєприпасів КНДР досить обмежені. Зазначається, що значна частина з 200 заводів північнокорейського режиму з виробництва боєприпасів розміщена під землею. Це додаткова обставина, завдяки якій ВПК Північної Кореї може виживати та приховувати виробничі потужності.

Нагадаємо, що у США просять вжити "військових заходів" проти КНДР.

Також повідомлялося, що Лукашенко назвав участь військ КНДР у війні проти України кроком до ескалації.