У КНДР порядка 200 заводов боеприпасов: могли передать РФ до 9,4 млн снарядов, — аналитики

Северная Корея поставила РФ 20 тысяч контейнеров с боеприпасами, в которых теоретически могли быть до 9,4 млн снарядов калибра 152 мм.

Related video

В Северной Корее находится около 200 заводов боеприпасов, и Пхеньян мог передать РФ до 9,4 млн снарядов калибра 152 мм. Об этом пишет Defense Express.

Северная Корея поставила РФ 20 тысяч контейнеров с боеприпасами, в которых теоретически могли быть до 9,4 млн снарядов калибра 152 мм. Их маршрут поставок пролегал через портовый город Раджин.

Помимо поставок боеприпасов РФ, в распоряжении Северной Кореи есть запас вооружения и снарядов, которых хватит в пределах 1-3 месяцев боестолкновений с Южной Кореей, отмечает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Представители Сеула сообщили, что на сегодня поставки снарядов для РФ оказали незначительное влияние на арсеналы Севера.

Боеприпасы 155 мм

По словам аналитиков, если Москва попросит дополнительную помощь у Пхеньяна относительно боеприпасов, это может "усложнить подготовку" северокорейского режима к полномасштабным боевым действиям против Южной Кореи.

Ко всему прочему, Южная Корея в своих оценках признает, что ее данные о возможностях производства боеприпасов КНДР достаточно ограничены. Отмечается, что значительная часть из 200 заводов северокорейского режима по производству боеприпасов размещена под землей. Это дополнительное обстоятельство, благодаря которому ВПК Северной Кореи может выживать и скрывать производственные мощности.

Напомним, что в США просят принять "военные меры" против КНДР.

Также сообщалось, что Лукашенко назвал участие войск КНДР в войне против Украины шагом к эскалации.