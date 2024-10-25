Втрати один до одного не вигідні Україні: ЗСУ доведеться залишити Селидове, — Згурець

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, є ризики флангових атак на єдину лінію постачання, яка прострілюється вогневими засобами противника.

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На сьогодні в Селидовому існує лише одна лінія постачання, яка працює під вогнем. Про це повідомляє Espreso з посиланням на заяву директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця.

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ЗС РФ просунулися у Селидовому і ще трьох селах на Донеччині, — DeepState (карти)

"Перевага противника полягає в тому, що нам доведеться залишити Селидове, — заявив він. — Питання в тому, в який момент це зробити, оскільки бої в місті невигідні". За його словами, співвідношення втрат зазвичай становить один до одного, що для Сил оборони неприйнятно.

Він додав, що потрібно зважати на ризики флангових атак на лінію постачання й уточнив, що залишається тільки одна логістична лінія, яка прострілюється вогневими засобами противника.

"Вважаю, що військові мають оцінити ризики та врахувати досвід Вугледара, щоб не ухвалювати рішення в останній момент під тиском артилерії противника", — додав Згурець.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ розповіли про важкі бої за Селидове. Російські війська зосередили атаки поблизу Селидового, активно використовують для ударів бомбардувальну та штурмову авіацію.

Також повідомлялося, що російські війська просочуються в Селидове і займають будинки. За даними бійців ЗСУ, росіяни мають успіхи в місті. FPV виконують понад 100 вильотів на день і завдають ударів по живій силі противника. Але цього недостатньо, щоб стримати натиск окупантів.