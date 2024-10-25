Потери один к одному не выгодны Украине: ВСУ придется оставить Селидово, — Згурец

По словам директора информационно консалтинговой компании Defense Express, есть риски фланговых атак на единственную линию снабжения, которая простреливается огневыми средствами противника.

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На сегодня в Селидово существует только одна линия снабжения, которая работает под огнем. Об этом сообщает Espreso со ссылкой на заявление директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца,.

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"Преимущество противника состоит в том, что нам придется оставить Селидово, — заявил он. — Вопрос в том, в какой момент это сделать, поскольку бои в городе невыгодны".

По его словам, соотношение потерь обычно составляет один к одному, что для Сил обороны неприемлемо.

Он добавил, что нужно принимать в расчет риски фланговых атак на линию снабжения и уточнил, что остается только одна логистическая линия, которая простреливается огневыми средствами противника.

"Считаю, что военные должны оценить риски и учесть опыт Угледара, чтобы не принимать решения в последний момент под давлением артиллерии противника", — добавил Згурец.

Напомним, что бойцы ВСУ рассказали о тяжелых боях за Селидово. Российские войска сосредоточили атаки вблизи Селидово, активно используют для ударов бомбардировочную и штурмовую авиацию.

Также сообщалось, что российские войска просачиваются в Селидово и занимают дома. По данным бойцов ВСУ, россияне имеют успехи в городе. FPV выполняют более 100 вылетов в день и наносят удары по живой силе противника. Но этого недостаточно, чтобы сдержать натиск оккупантов.