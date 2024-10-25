Привід РФ турбуватися: у Південної Кореї є потужні можливості брати участь у війні в Україні, — ЗМІ

За словами Шона МакФейта, професора Джорджтаунського університету, є ймовірність, що Південна Корея стрілятиме в росіян та/або північнокорейців, що ще більше розширить війну в Україні та зробить її міжнародною.

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Південна Корея погрожує озброїти Україну у відповідь на підтримку Росії з боку Півночі. Запаси південнокорейської зброї можуть мати велике значення. Водночас Південна Корея, як і раніше, побоюється втручатися у війну в Україні. Про це пише Business Insider.

Сеул пригрозив відправити зброю і ресурси Україні у відповідь на те, що її давній ворог, КНДР, посилює підтримку повномасштабного вторгнення РФ. Якщо це станеться, Сеул може виявитися потужним союзником.

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"Кривавий альянс": чому Південна Корея боїться участі КНДР у війні в Україні, — The Guardian

Після надзвичайного засідання Ради національної безпеки цього тижня вищі посадові особи Південної Кореї засудили Північну Корею за виправляння військ Росії.

"Арсенал, що лякає"

Аналітики вважають, що у Росії є вагомий привід для занепокоєння.

Війська Південної Кореї Фото: X (Twitter)

"Південнокорейська зброя може потенційно вплинути як на оборонні можливості України, так і на наступальні", — сказав в інтерв'ю журналістам Джеремі Чан, аналітик з Китаю та Північно-Східної Азії в Eurasia Group.

Союзник США Південна Корея наростила грізний арсенал озброєнь за десятиліття протистояння з Північчю. Він містить зенітні та протиракетні системи, які можуть допомогти Україні захистити міста та інфраструктуру від російських атак, зазначив Чан.

Є також гаубичні гармати K9, танки K2 і системи залпового вогню світового класу. Сеул уже допоміг поставити Україні необхідні 155-мм снаряди, хоча й не напряму.

Південна Корея відправляла боєприпаси західним союзникам, таким як США і Польща, які, зі свого боку, відправляли власні Україні.

Еллен Кім, корейський експерт із Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, повідомила, що підтримка Південної Кореї може включати надання розвідданих про північнокорейську зброю і тактику.

"Південна Корея може також допомогти в психологічній війні проти північнокорейських солдатів, які не хочуть вирушати на війну", — сказала вона.

Перешкоди для Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль непопулярний усередині країни й зіткнеться зі складнощами у разі спроби скасування чинного закону через лівоцентристську Національну асамблею.

"Дії Північної Кореї повинні становити більш ясну і безпосередню загрозу національній безпеці Південної Кореї, перш ніж ми зможемо очікувати, що Національна асамблея дозволить експорт зброї в Україну", — сказав Чан.

Ще один фактор — прагнення Південної Кореї не руйнувати свої стосунки з Росією зовсім, попри побоювання, які зростають щодо того, що Кремль посилює Північну Корею і заохочує її лідера Кім Чен Ина, зазначають аналітики.

В обмін на північнокорейські снаряди та військову підтримку Україні Кремль намагався перешкодити інспекціям ООН ядерної програми Північної Кореї та, можливо, був готовий передати складні військові технології.

Прагнення не провокувати

У Південній Кореї роздумують над тим, як краще стримати Росію.

"Сеул вважає, що загроза постачання зброї дає йому більше важелів впливу на Москву, ніж якби Південна Корея почала постачати зброю безпосередньо", — сказав він.

Майбутні дипломатичні та торговельні зв'язки — ще одна причина, через яку Південна Корея вагається діяти, також є ймовірність залучення у війну в Україні далі, ніж спочатку передбачалося.

"Є ймовірність того, що Південна Корея може стріляти в росіян і/або північнокорейців, і це ще більше інтернаціоналізує і розширить війну", — сказав Шон МакФейт, професор із Джорджтаунського університету.

За його словами, у найгіршому зі сценаріїв може розпочатися ядерна війна на Корейському півострові, через яку США і Китай будуть втягнуті у збройний конфлікт.

Хай там як, альянс Росії та Північної Кореї може незабаром досягти тієї точки, коли Південна Корея вдасться до дій у відповідь. Через залежність Росії від Північної Кореї Кім Чен Ин опиняється в сильній переговорній позиції про складні технології.

Можливе передання російських технологій, на думку Чана, може стати червоною лінією і підштовхнути Південну Корею втрутитися у війну.

Нагадаємо, за даними ГУР, перші підрозділи військових із КНДР уже перебувають у Курській області.

Також повідомлялося, що у США просили вжити "військових заходів" проти КНДР, щойно війська з'являться в Україні.