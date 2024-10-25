Привід РФ турбуватися: у Південної Кореї є потужні можливості брати участь у війні в Україні, — ЗМІ
За словами Шона МакФейта, професора Джорджтаунського університету, є ймовірність, що Південна Корея стрілятиме в росіян та/або північнокорейців, що ще більше розширить війну в Україні та зробить її міжнародною.
Південна Корея погрожує озброїти Україну у відповідь на підтримку Росії з боку Півночі. Запаси південнокорейської зброї можуть мати велике значення. Водночас Південна Корея, як і раніше, побоюється втручатися у війну в Україні. Про це пише Business Insider.
Сеул пригрозив відправити зброю і ресурси Україні у відповідь на те, що її давній ворог, КНДР, посилює підтримку повномасштабного вторгнення РФ. Якщо це станеться, Сеул може виявитися потужним союзником.Важливо
Після надзвичайного засідання Ради національної безпеки цього тижня вищі посадові особи Південної Кореї засудили Північну Корею за виправляння військ Росії.
"Арсенал, що лякає"
Аналітики вважають, що у Росії є вагомий привід для занепокоєння.
"Південнокорейська зброя може потенційно вплинути як на оборонні можливості України, так і на наступальні", — сказав в інтерв'ю журналістам Джеремі Чан, аналітик з Китаю та Північно-Східної Азії в Eurasia Group.
Союзник США Південна Корея наростила грізний арсенал озброєнь за десятиліття протистояння з Північчю. Він містить зенітні та протиракетні системи, які можуть допомогти Україні захистити міста та інфраструктуру від російських атак, зазначив Чан.
Є також гаубичні гармати K9, танки K2 і системи залпового вогню світового класу. Сеул уже допоміг поставити Україні необхідні 155-мм снаряди, хоча й не напряму.
Південна Корея відправляла боєприпаси західним союзникам, таким як США і Польща, які, зі свого боку, відправляли власні Україні.
Еллен Кім, корейський експерт із Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, повідомила, що підтримка Південної Кореї може включати надання розвідданих про північнокорейську зброю і тактику.
"Південна Корея може також допомогти в психологічній війні проти північнокорейських солдатів, які не хочуть вирушати на війну", — сказала вона.
Перешкоди для Південної Кореї
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль непопулярний усередині країни й зіткнеться зі складнощами у разі спроби скасування чинного закону через лівоцентристську Національну асамблею.
"Дії Північної Кореї повинні становити більш ясну і безпосередню загрозу національній безпеці Південної Кореї, перш ніж ми зможемо очікувати, що Національна асамблея дозволить експорт зброї в Україну", — сказав Чан.
Ще один фактор — прагнення Південної Кореї не руйнувати свої стосунки з Росією зовсім, попри побоювання, які зростають щодо того, що Кремль посилює Північну Корею і заохочує її лідера Кім Чен Ина, зазначають аналітики.
В обмін на північнокорейські снаряди та військову підтримку Україні Кремль намагався перешкодити інспекціям ООН ядерної програми Північної Кореї та, можливо, був готовий передати складні військові технології.
Прагнення не провокувати
У Південній Кореї роздумують над тим, як краще стримати Росію.
"Сеул вважає, що загроза постачання зброї дає йому більше важелів впливу на Москву, ніж якби Південна Корея почала постачати зброю безпосередньо", — сказав він.
Майбутні дипломатичні та торговельні зв'язки — ще одна причина, через яку Південна Корея вагається діяти, також є ймовірність залучення у війну в Україні далі, ніж спочатку передбачалося.
"Є ймовірність того, що Південна Корея може стріляти в росіян і/або північнокорейців, і це ще більше інтернаціоналізує і розширить війну", — сказав Шон МакФейт, професор із Джорджтаунського університету.
За його словами, у найгіршому зі сценаріїв може розпочатися ядерна війна на Корейському півострові, через яку США і Китай будуть втягнуті у збройний конфлікт.
Хай там як, альянс Росії та Північної Кореї може незабаром досягти тієї точки, коли Південна Корея вдасться до дій у відповідь. Через залежність Росії від Північної Кореї Кім Чен Ин опиняється в сильній переговорній позиції про складні технології.
Можливе передання російських технологій, на думку Чана, може стати червоною лінією і підштовхнути Південну Корею втрутитися у війну.
Нагадаємо, за даними ГУР, перші підрозділи військових із КНДР уже перебувають у Курській області.
Також повідомлялося, що у США просили вжити "військових заходів" проти КНДР, щойно війська з'являться в Україні.