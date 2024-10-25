Приліт дрона по Києву: є загиблі та постраждалі, подробиці (фото)

В результаті атаки "Шахедів" в столиці загинула одна людина, ще четверо постраждали. В ДСНС зазначили, що у них гостра реакція на стрес.

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В результаті атаки ЗС РФ по Києву ввечері п'ятниці, 25 жовтня, одна людина загинула, ще чотири постраждали. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У будинку в Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, одна людина загинула. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці", — розповів він.

Мер зазначив, що пожежа наразі локалізована. Рятувально-пошукова операція триває.

В ДСНС додали, що попередньо у чотирьох потерпілих гостра реакція на стрес. У відомстві додали, що під час атаки пошкоджено квартири будинку із 17 по 21 поверхи. Локалізована пожежа квартир на 20 та 21 поверсах, на загальній площі 200 кв. м. На свіже повітря виведено понад 100 осіб. Наразі на місці події працюють психологи служби, ними вже надано допомогу 12 людям.

Приліт по Києву 25 жовтня: що відомо

Нагадаємо, увечері п'ятниці, 25 жовтня, ЗС РФ атакували Київ за допомогою дрона-камікадзе іранського походження Shahed. Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.

Внаслідок російського обстрілу частково пошкоджено квартири у 25-поверховому житловому будинку, зокрема постраждали приміщення одразу на трьох поверхах і вогонь почав поширюватися. На місце події відразу прибули всі служби, а мешканців будинку почали евакуйовувати.

На місці події працюють всі екстрені служби. Зокрема, наразі там знаходяться 43 рятувальники та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, що у ніч на п'ятницю, 25 жовтня, Росія здійснила п'ятнадцяту атаку на Київ від початку жовтня. Було знешкоджено до 15 ворожих безпілотників.