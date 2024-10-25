Прилет дрона по Киеву: есть погибшие и пострадавшие, подробности (фото)

В результате атаки "Шахедов" в столице погиб один человек, еще четверо пострадали. В ГСЧС отметили, что у них острая реакция на стресс.

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В результате атаки ВС РФ по Киеву вечером пятницы, 25 октября, один человек погиб, еще четыре пострадали. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В доме в Соломенском районе, по предварительной информации, один человек погиб. Четырем пострадавшим медики оказали помощь на месте", — рассказал он.

Мэр отметил, что пожар в настоящее время локализован. Спасательно-поисковая операция продолжается.

В ГСЧС добавили, что предварительно у четырех пострадавших острая реакция на стресс. В ведомстве добавили, что во время атаки повреждены квартиры дома с 17 по 21 этажи. Локализован пожар квартир на 20 и 21 этажах, на общей площади 200 кв. м. На свежий воздух выведено более 100 человек. Сейчас на месте происшествия работают психологи службы, ими уже оказана помощь 12 людям.

Прилет по Киеву 25 октября: что известно

Напомним, вечером пятницы, 25 октября, ВС РФ атаковали Киев с помощью дрона-камикадзе иранского происхождения Shahed. Вражеский беспилотник попал в жилой дом.

В результате российского обстрела частично повреждены квартиры в 25-этажном жилом доме, в частности пострадали помещения сразу на трех этажах и огонь начал распространяться. На место происшествия сразу прибыли все службы, а жителей дома начали эвакуировать.

На месте происшествия работают все экстренные службы. В частности, сейчас там находятся 43 спасателя и 11 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, что в ночь на пятницу, 25 октября, Россия осуществила пятнадцатую атаку на Киев с начала октября. Было обезврежено до 15 вражеских беспилотников.