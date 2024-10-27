Близько 800 окупантів накивали п'ятами з позицій на Запоріжжі: подробиці

Зараз втікачів розшукують, а в квадраті, де вони зникли, проводять облави.

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В Запорізькій області російські окупанти почали масово втікати з позицій. Зараз командування РФ розшукує близько 800 росіян-втікачів. Про це повідомляє боєць Сил оборони Кирила Недря в своєму телеграм-каналі.

За його словами, зараз на на території окупованої Запорізької області російські окупанти проводять облави. При чому, шукають вони не українських партизанів, а російських вояків, які повтікали з позицій.

"В районі Мелітополь — Токмак — Бердянськ активно проводяться облави. Наче як норм же практика для жмурок. Але є нюанс. Шукають своїх же. А саме близько 800 втікачів з їхніх же підрозділів. Наче і приємна новина, але своїх проблем вистачає", — проінформував Кирило Недря.

Нагадаємо, що 27 жовтня стало відомо, що ЗС РФ захопили Левадне в Запорізькій області. ЗС РФ змогли прорвати оборону ЗСУ на цій ділянці фронту. Зараз українські захисники проводять стабілізаційні заходи.

Також 27 жовтня повідомлялося, що окупанти розстрілюють мирне населення у Селидовому Донецької області. Тіла загиблих цивільних зафіксував оператор ЗСУ, коли виконував обліт міста дроном. Жертви були виявлені у приватному секторі після заходу росіян у місто.