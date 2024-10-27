Около 800 оккупантов сбежали с позиций в Запорожской области: подробности

Сейчас беглецов разыскивают, а в квадрате, где они исчезли, проводят облавы.

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В Запорожской области российские оккупанты начали массово бежать с позиций. Сейчас командование РФ разыскивает около 800 россиян-беглецов. Об этом сообщает боец Сил обороны Кирилла Недря в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас на на территории оккупированной Запорожской области российские оккупанты проводят облавы. При чем, ищут они не украинских партизан, а российских воинов, которые сбежали с позиций.

"В районе Мелитополь — Токмак — Бердянск активно проводятся облавы. Вроде как норм же практика для жмурок. Но есть нюанс. Ищут своих же. А именно около 800 беглецов из их же подразделений. Вроде и приятная новость, но своих проблем хватает", — проинформировал Кирилл Недря.

Напомним, что 27 октября стало известно, что ВС РФ захватили Левадное в Запорожской области. ВС РФ смогли прорвать оборону ВСУ на этом участке фронта. Сейчас украинские защитники проводят стабилизационные мероприятия.

Также 27 октября сообщалось, что оккупанты расстреливают мирное население в Селидово Донецкой области. Тела погибших гражданских зафиксировал оператор ВСУ, когда выполнял облет города дроном. Жертвы были обнаружены в частном секторе после захода россиян в город.