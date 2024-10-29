Журналісти зазначають, що Україна частково забезпечує себе бронетехнікою, однак її не вистачає для новосформованих бригад.

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Хорватський уряд погодився продати 30 старих танків М-84 та також 30 старих бойових машин М-80 уряду Німеччини, який потім передасть ці машини в дар уряду України. Хорвати планують витратити німецькі кошти на нові танки Leopard 2A8 німецького виробництва, пише Forbes.

46-тонний М-84 – югославська версія радянського Т-72. 15-тонний М-80 був відповіддю Югославії на БМП-1 Радянського Союзу. У ЗСУ не повинно виникнути проблем з їх інтеграцією у військо.

З 60 колишніми хорватськими танками та бойовими машинами Україна могла б оснастити два батальйони або половину бригади. Видання зазначає, що нещодавно українські чиновники нещодавно оголосили, що вони модернізують нову 156 піхотну бригаду до механізованої бригади.

Україні дуже потрібна бронетехніка. Країна частково забезпечує себе технікою шляхом модернізації старої, однак також потребує військової допомоги із-за кордону.

Наразі велика кількість військових транспортних засобів надходять від інших країн. За період повномасштабного вторгнення союзники Києва пообіцяли близько 900 танків та 1400 бойових машин, а також тисячі легких бронетранспортерів та броньованих вантажівок. Однак Україна втратила майже стільки ж бронетехніки, скільки отримали від інших країн.

"Все це означає, що Україна може мати можливість виготовляти достатньо бронетехніки, щоб підтримувати свої старі наземні бойові бригади — лише близько 100 — у дії. Але вона має труднощі зі створенням техніки для будь-яких нових бригад, які вона формує", — пише видання.

Неможливо не формувати нові бригади. Багато старих бригад України постійно перебувають на полі бою ще з початку вторгнення. Вони втомлені, що може мати жахливі наслідки.

Видання наводить приклад 72-у механізованої бригади, яка два роки утримувала оборону в місті Вугледар на півдні Донецької області без суттєвого підкріплення, поки нарешті не здалася під постійними атаками більших російських формувань і не відступила 1 жовтня.

Українські командири намагаються вивести виснажені бригади з поля бою та забезпечити бригади достатньою кількістю бронетехніки. Тим часом росіяни користуються виснаженням українських бійців, посилюють свої атаки й просуваються на кількох критичних ділянках лінії фронту.

Країні дуже допомогли німецькі танки Leopard 1A5 і Leopard 2A4, а також нові партії техніки зі США, Франції та Австралії. За допомогою цих машин та колишніх хорватських M-84 та M-80 Україна поступово механізує принаймні дев'ять із цих 14 нових бригад.

Нагадаємо, Німеччина відкладає постачання ЗСУ важкої техніки через зневіру в успішний контрнаступ для звільнення територій. Німецькі правлячі елітидедалі більше схиляються до відновлення зв'язків з Росією.

Тим часом російські військові отримали від ОАЕ військову техніку. Йдеться про бронемашини на базі Toyota Land Cruiser канадської компанії Streit Group.