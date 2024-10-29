Журналисты отмечают, что Украина частично обеспечивает себя бронетехникой, однако ее не хватает для новосформированных бригад.

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Хорватское правительство согласилось продать 30 старых танков М-84 и также 30 старых боевых машин М-80 правительству Германии, которое затем передаст эти машины в дар правительству Украины. Хорваты планируют потратить немецкие средства на новые танки Leopard 2A8 немецкого производства, пишет Forbes.

46-тонный М-84 — югославская версия советского Т-72. 15-тонный М-80 был ответом Югославии на БМП-1 Советского Союза. У ВСУ не должно возникнуть проблем с их интеграцией в войско.

С 60 бывшими хорватскими танками и боевыми машинами Украина могла бы оснастить два батальона или половину бригады. Издание отмечает, что недавно украинские чиновники недавно объявили, что они модернизируют новую 156 пехотную бригаду до механизированной бригады.

Украине очень нужна бронетехника. Страна частично обеспечивает себя техникой путем модернизации старой, однако также нуждается в военной помощи из-за рубежа.

Сейчас большое количество военных транспортных средств поступают от других стран. За период полномасштабного вторжения союзники Киева пообещали около 900 танков и 1400 боевых машин, а также тысячи легких бронетранспортеров и бронированных грузовиков. Однако Украина потеряла почти столько же бронетехники, сколько получили от других стран.

"Все это означает, что Украина может иметь возможность производить достаточно бронетехники, чтобы поддерживать свои старые наземные боевые бригады — всего около 100 — в действии. Но она имеет трудности с созданием техники для любых новых бригад, которые она формирует", — пишет издание.

Невозможно не формировать новые бригады. Многие старые бригады Украины постоянно находятся на поле боя еще с начала вторжения. Они уставшие, что может иметь ужасные последствия.

Издание приводит пример 72-й механизированной бригады, которая два года удерживала оборону в городе Угледар на юге Донецкой области без существенного подкрепления, пока наконец не сдалась под постоянными атаками более крупных российских формирований и не отступила 1 октября.

Украинские командиры пытаются вывести истощенные бригады с поля боя и обеспечить бригады достаточным количеством бронетехники. Тем временем россияне пользуются истощением украинских бойцов, усиливают свои атаки и продвигаются на нескольких критических участках линии фронта.

Стране очень помогли немецкие танки Leopard 1A5 и Leopard 2A4, а также новые партии техники из США, Франции и Австралии. С помощью этих машин и бывших хорватских M-84 и M-80 Украина постепенно механизирует по крайней мере девять из этих 14 новых бригад.

Напомним, Германия откладывает поставки ВСУ тяжелой техники из-за неверия в успешное контрнаступление для освобождения территорий. Немецкие правящие элиты все больше склоняются к восстановлению связей с Россией.

Тем временем российские военные получили от ОАЭ военную технику. Речь идет о бронемашинах на базе Toyota Land Cruiser канадской компании Streit Group.