"Розбито вщент 60%": Bellingcat і AFP дослідили зруйнований Вовчанськ (фото)

Те, що у Бахмуті тривало 2-3 місяці, у Вовчанську сталося за 2-3 тижні, пишуть журналісти. Найгірші руйнування — в центрі міста.

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Місто Вовчанськ у Харківській області — будівля за будівлею — було стерто з лиця землі за кілька тижнів. Об'єднавши зусилля і порівнявши супутникові знімки до та після бойових дій у місті, французька інформаційна агенція AFP і незалежна розвідувальна група Bellingcat показали масштаби трагедії.

Згідно з проаналізованими супутниковими знімками, з 10 будівель у Вовчанську 6 цілком зруйновані, 18% — частково, пише Bellingcat. Найгірша ситуація в центрі міста, який на північ від річки Вовча розбито повністю.

Вулиці Вовчанська до наступу РФ Фото: bellingcat Руйнування у Вовчанську після бойових дій

Лейтенант 57-ї ОМСБр ЗСУ Денис Ярославський, який воював у обох містах, зазначив, що темпи руйнування у Вовчанську перевершили Бахмут, де росіяни скоїли одні з найжорстокіших воєнних злочинів.

"Те, що зайняло два-три місяці в Бахмуті, сталося всього за два-три тижні у Вовчанську", — сказав лейтенант Ярославський.

До війни у Вовчанську проживали близько 20 тисяч людей, а зараз місто живе лише в спогадах тих, кому вдалося втекти, бо місто перетворилося на безлюдну пустку, зазначають журналісти.

"Наразі Вовчанськ повністю зруйновано. Так, під контролем. Так, ми вибили ворога і намагаємося фізично взяти під контроль ці руїни. Але міста не існує. 17 тисяч людей втратили свої домівки, і чому? Тому що хтось не побудував укріплень", – сказав Ярославський.

Місто Вовчанськ до бойових дій Фото: bellingcat Росіяни зруйнували Вовчанськ на 90 %, каже міський голова Фото: bellingcat

Міський голова Вовчанська Тамаз Гамбарашвілі також розповів, що міста вже практично немає.

"Дев’яносто відсотків центру зрівняно з землею, і противник продовжує масовані обстріли", — сказав мер Тамаз Гамбарашвілі.

Журналісти повідомили, що Міноборони Росії не відповіло на їхнє запитання про те, що відбувалося в місті.

Нагадаємо, 3 жовтня у DeepState показали, як виглядає Вовчанськ, зазначивши, що від міста лишився "тільки пил". В оперативно-тактичному угрупованні "Харків" прокоментували, що знімки "наочно демонструють жахливі наслідки війни".

Раніше, 2 жовтня, в російському телеграм-каналі Great Financial War повідомляли, що РФ могла застосувати бомбу ОДАБ-9000 у Вовчанську. Ця бомба має руйнівну потужність, порівняну з ядерною боєголовкою — 44 тонни в тротиловому еквіваленті.