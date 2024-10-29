"Разбито полностью 60%": Bellingcat и AFP исследовали разрушенный Волчанск (фото)

То, что в Бахмуте продолжалось 2-3 месяца, в Волчанске произошло за 2-3 недели, пишут журналисты. Худшие разрушения — в центре города.

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Город Волчанск в Харьковской области — здание за зданием — был стерт с лица земли за несколько недель. Объединив усилия и сравнив спутниковые снимки до и после боевых действий в городе, французское информационное агентство AFP и независимая разведывательная группа Bellingcat показали масштабы трагедии.

Согласно проанализированным спутниковым снимкам, из 10 зданий в Волчанске 6 до основания разрушены, 18% — частично, пишет Bellingcat. Хуже всего ситуация в центре города, который к северу от реки Волчья разбит полностью.

Улицы Волчанска до наступления РФ Фото: bellingcat Разрушения в Волчанске после боевых действий

Лейтенант 57-й ОМСБр ВСУ Денис Ярославский, который воевал в обоих городах, отметил, что темпы разрушения в Волчанске превзошли Бахмут, где россиянами были совершены одни из самых жестоких военных преступлений.

"То, что заняло два-три месяца в Бахмуте, произошло всего за две-три недели в Волчанске", — сказал лейтенант Ярославский.

До войны в Волчанске проживали около 20 тысяч человек, а сейчас город живет только в воспоминаниях тех, кому удалось сбежать, потому что город превратился в безлюдную пустошь, отмечают журналисты.

"Сейчас Волчанск полностью разрушен. Да, под контролем. Да, мы выбили врага и пытаемся физически взять под контроль эти руины. Но города не существует. 17 тысяч человек потеряли свои дома, и почему? Потому что кто-то не построил укреплений", — сказал Ярославский.

Город Волчанск до боевых действий Фото: bellingcat Россияне разрушили Волчанск на 90%, говорит городской голова Фото: bellingcat

Городской голова Волчанска Тамаз Гамбарашвили также рассказал, что города уже практически нет.

"Девяносто процентов центра сравнены с землей, и противник продолжает массированные обстрелы", — сказал мэр Тамаз Гамбарашвили.

Журналисты сообщили, что Минобороны России не ответило на их вопрос о том, что происходило в городе.

Напомним, 3 октября в DeepState показали, как выглядит Волчанск, отметив, что от города осталась "только пыль". В оперативно-тактической группировке "Харьков" прокомментировали, что снимки "наглядно демонстрируют ужасные последствия войны".

Ранее, 2 октября, в российском телеграм-канале Great Financial War сообщали, что РФ могла применить бомбу ОДАБ-9000 в Волчанске. Эта бомба имеет разрушительную мощность, сравнимую с ядерной боеголовкой — 44 тонны в тротиловом эквиваленте.