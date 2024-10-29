Слідом за Данією: Швеція виділила €63 млн на військове виробництво в Україні

Український держбюджет покриває менше третини можливостей українських виробників. Для закупівлі зброї у 2024 році передбачено лише 6 млрд доларів із 20.

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Офіційний Стокгольм збирається надати Києву фінансову допомогу на суму 63 мільйони євро (720 млн крон). Про це йдеться в повідомленні на порталі уряду країни.

Зазначається, що €20 млн із цієї суми спрямують на підтримку української оборонно-промислової бази.

Держбюджет України покриває менше третини можливостей українських виробників. Для закупівлі зброї в поточному році передбачено лише 6 млрд доларів із потрібних 20.

Ініціатива Данії

20 млн розподілять за "данською моделлю" і спрямують на підтримку закупівель української промисловості. Данська ініціатива, на підтримку якої виступає Швеція, покликана допомогти із закупівлями в українських виробників. Шляхом підтримки Данії в межах такої моделі Україна змогла випустити 18 САУ "Богдана".

Додаткові 43 млн євро планують виділити на низку наявних багатосторонніх ініціатив для швидкої та ефективної підтримки ЗСУ.

У нещодавній статті The Financial Times йшлося про те, що через пів року війна в Україні буде повністю безпілотною, тому потрібні інвестиції в український ОПК. Копенгаген виділив українським компаніям 0,56 млрд євро.

Важливо

"Через пів року війна стане повністю безпілотною": Заходу потрібні інвестиції в ОПК України, — FT

За словами міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, він планує створити загальноєвропейський фонд на 1 млрд євро, щоб виробляти зброю в Україні.

"Шлях вперед — заохочувати більше європейських країн фінансувати у виробництво України", — заявив він на нещодавній конференції в Києві у вересні.

Нагадаємо, що військові РФ на Запорізькому напрямку відмовляються йти в наступ.

Також повідомлялося, що, за даними проєкту DeepState, російські війська за минулу добу просунулися біля п'яти населених пунктів.