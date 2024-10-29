Вслед за Данией: Швеция выделила €63 млн на военное производство в Украине

Украинский госбюджет покрывает менее трети возможностей украинских производителей. Для закупки оружия в 2024 году предусмотрены лишь 6 млрд долларов из 20.

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Официальный Стокгольм собирается предоставить Киеву финансовую помощь на сумму 63 миллиона евро (720 млн крон). Об этом говорится в сообщении на портале правительства страны.

Отмечается, что €20 млн из указанной суммы направят в поддержку украинской оборонно-промышленной базы.

Госбюджет Украины покрывает меньше трети возможностей украинских производителей. Для закупки оружия в текущем году предусмотрены только 6 млрд долларов из нужных 20.

Инициатива Дании

20 млн распределят по "датской модели" и направят на поддержку закупок украинской промышленности. Датская инициатива, в поддержку которой выступает Швеция, призвана помочь с закупками у украинских производителей. За счет поддержки Дании в рамках такой модели Украина смогла выпустить 18 САУ "Богдана".

Дополнительные 43 млн евро планируют выделить на ряд существующих многосторонних инициатив для быстрой и эффективной поддержки ВСУ.

В недавней статье The Financial Times шла речь о том, что спустя полгода война в Украине будет полностью беспилотной, потому требуются инвестиции в украинский ОПК. Копенгаген выделил украинским компаниям 0,56 млрд евро.

Важно

"Через полгода война станет полностью беспилотной": Западу нужны инвестиции в ОПК Украины, — FT

По словам министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, он планирует создать общеевропейский фонд на 1 млрд евро, чтобы производить оружие в Украине.

"Путь вперед — поощрять больше европейских стран финансировать в производство Украины" — заявил он на недавней конференции в Киеве в сентябре.

Напомним, что военные РФ на Запорожском направлении отказываются идти в наступление.

Также сообщалось, что, по данным проекта DeepState, российские войска за минувшие сутки продвинулись возле пяти населенных пунктов.