Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про запуск в Україні заводу німецького концерну. За даними Rheinmetall, надалі також планується побудувати пороховий завод і завод із виробництва боєприпасів.

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У відповідь на повідомлення глави німецького оборонного концерну Rheinmetall про те, що на території України з'являться чотири заводи з виробництва озброєння, а перший уже запущено, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав його "законною військовою ціллю РФ". Про це повідомляє "РИА Новости".

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Перший завод Rheinmetall в Україні

26 жовтня глава німецького концерну Армін Паппергер зазначив, що підприємство обслуговує БМП і основні бойові танки. Зі свого боку, колишній президент РФ Дмитро Медведєв уже заявив, що Москва з нетерпінням "чекає на святковий салют" під час виробництва.

Зазначається, що Rheinmetall також прагне побудувати пороховий завод, а також завод боєприпасів в Україні. Додатково планується налагодити випуск систем ППО.

Нагадаємо, що 28 жовтня стало відомо, що Україна отримає першу партію сучасних БМП KF41 Lynx до кінця 2024 року. Завдяки своїм унікальним характеристикам БМП Lynx KF41 підійде для різних операцій, серед іншого й активних бойових дій.

Також повідомлялося, що, за даними ЗМІ, у Кабміні поспішають прискорити процедуру для застосування покарань ухильникам.