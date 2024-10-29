Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о запуске в Украине завода немецкого концерна. По данным Rheinmetall, в дальнейшем также планируется построить пороховой завод и завод по производству боеприпасов.

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В отчет на сообщения главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall о том, что на территории Украины появится четыре завода по производству вооружения, а первый уже запущен, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал его "законной военной целью РФ". Об этом сообщает "РИА Новости".

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Первый завод Rheinmetall в Украине

26 октября глава немецкого концерна Армин Паппергер отметил, что предприятие обслуживает БМП и основные боевые танки. В свою очередь, бывший президент РФ Дмитрий Медведев уже заявил, что Москва с нетерпением "ждет праздничного салюта" во время производства.

Отмечается, что Rheinmetall также стремится построить пороховой завод, а также завод по производству боеприпасов в Украине. Дополнительно планируется наладить выпуск систем ПВО.

Напомним, что 28 октября в Rheinmetall сообщили, что Украина получит первую партию современных БМП KF41 Lynx к концу 2024. За счет своих уникальных характеристик БМП Lynx KF41 подойдет для различных операций, среди прочего и активных боевых действий.

Также сообщалось, что, по данным СМИ, в Кабмине спешат ускорить процедуру для применения наказаний уклонистам.