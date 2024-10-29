Найкращий танк проти сил РФ: експерти дали оцінку шведській машині Strv 122 (відео)

Шведський танк вирізняється надійним бронезахистом, здатним витримати влучання протитанкових керованих ракет, а також високою швидкістю, маневреністю і вогневою потужністю.

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Українські журналісти показали ексклюзивні кадри танка Strv 122, використовуваного Силами оборони. Цей шведський основний бойовий танк, заснований на Leopard 2A5, вирізняється вдосконаленою бронею, що забезпечує високу стійкість до протитанкових загроз. Як повідомили 28 жовтня оглядачі Army Recognition, українські екіпажі високо оцінюють можливості шведської машини, яка стала одним із найкращих зразків західної бронетехніки, використовуваної проти окупантів.

Надходження цих танків стало результатом лютневої передачі десяти одиниць від Швеції. Попри втрати під час боїв у Харківській і Луганській областях, Strv 122 показав свою ефективність і виживаність на тлі сучасних загроз.

На тлі інтенсивного використання Росією протитанкових ракет і атак дронів ЗСУ посилили захист танків Strv 122 ефективним камуфляжем, який знижує помітність в інфрачервоному діапазоні і ускладнює виявлення з дронів. Він доповнює основну броню танка, що складається з високоміцної сталі, вольфраму і керамічних компонентів, що підвищує виживаність машини в умовах бою.

Ключові особливості Strv 122

Шведський танк вирізняється надійним бронезахистом, здатним витримати влучання протитанкових керованих ракет (ПТКР), а також високою вогневою потужністю і маневреністю.

Бронезахист: композитна броня танка забезпечує надійний захист від сучасних протитанкових боєприпасів. Зазначається, що Strv 122 витримав влучання російської ПТКР комплексу "Корнет" у вересні 2023 року, не зазнавши пошкоджень екіпажу.

Озброєння: основна 120-мм гладкоствольна гармата Rheinmetall L/44 ефективно діє проти важкої броні та укріплень. А два 7,62-мм кулемети Ksp m/94 і димові гранатомети GALIX забезпечують вогневу підтримку.

Управління та захист: Strv 122 оснащений системою хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту (CBRN), лазерними далекомірами, тепловізорами і системою управління Celsius Tech Systems AB для швидкого реагування і цілевказівки.

Ходові якості: дизельний двигун V-12 MTU MB 873 Ka-501 потужністю 1500 к.с. забезпечує максимальну швидкість 68 км/год і запас ходу близько 550 км, що дозволяє танку бути маневреним на складних ділянках місцевості.

Таким чином танк Strv 122 залишається стратегічно важливим для Сил оборони України. Його бронювання, вогнева міць та адаптація до умов сучасного бою забезпечують високий рівень захисту та підвищують боєздатність української армії у війні з Росією.

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