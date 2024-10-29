США намагаються зберегти Україну в сильній позиції для переговорів, — The Economist

За словами журналістів, економічні наслідки для Росії неминучі, але зараз російські війська можуть продовжувати війну. У розмовах американських офіційних осіб не йдеться про те, як завдати фантастичного удару росіянам і примусити їх до переговорів.

Related video

Публічно в США висловлюють упевненість щодо становища на передовій в Україні. Але в приватних бесідах багато офіційних осіб вдаються в питання про те, чи вдасться Україні взагалі вижити. Про це пише The Economist.

Зараз на полі бою для України все виглядає досить складно. Видання зазначає, що за останні місяці російські війська домоглися більших успіхів, ніж приблизно за останній рік. І справа не в площі захопленої території, а в темпах виснаження українських сил. Україна не зможе робити це так само довго, як і РФ.

Важливо

Росія формує загони з "гепатитників": у ГУР попередили про нове рішення Кремля

ЗС РФ розтягнуті, втратили, за американськими оцінками, ймовірно, 600 тисяч військовослужбовців (поранених і загиблих з початку війни). Водночас внаслідок порівняно великих виплат російські війська рекрутують близько 30 тисяч новобранців щомісяця, зазначає британське видання з посиланням на дані високопоставлених представників НАТО, які були отримані близько тижня тому. І цього вистачає, щоб відшкодувати втрати.

За оцінками видання, економічні наслідки для Росії неминучі, але зараз ЗС РФ можуть продовжувати. Проблеми ж України більш нагальні, і вони, ймовірно, будуть відчуватися протягом наступних пів року. Такою різницею пояснюється безліч проблем у цій війні.

В України закачуються тактичні перехоплювачі ППО. Російські ж розвідувальні дрони наповнюють поле бою і можуть відстежувати цілі для балістичних ракет. Росія просувається повільно. Українці ж у спробі зупинити просування окупаційного угруповання зазнають втрат.

"Ніхто сьогодні не говорить серйозно про український контрнаступ, як це було на початку 2023-го. Ніхто не вважає, що це серйозна опція для України в близько строковій перспективі", — зазначає видання.

За словами журналістів, у розмовах американських офіційних осіб щодо планування йдеться про те, як Україні вижити.

"Мова не про те, як ми завдамо цього фантастичного удару росіянам і примусимо їх до переговорів. А про те, як зберегти їх на полі бою протягом наступних кількох років. І зберегти в досить сильній позиції для переговорів", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що 18 жовтня у РФ заявили, що Москва готова до мирних переговорів.

Також повідомлялося, що, за даними журналістів, у жовтні російські війська захопили рекордну частину території України.