Росія формує загони з "гепатитників": у ГУР попередили про нове рішення Кремля

"На паперах" інфікованих добровольців позначають як "контингент "С"". Сформовані з них роти планують перекидати у дві області України.

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Кремль вигадав нове мобілізаційне рішення — пустити в бій в’язнів, у яких діагностований гепатит. Деталями 29 жовтня поділилась пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов наказав 10 жовтня виключити гепатит C із переліку хвороб, з якими не можна служити у ЗС РФ. Після цього Москва взялася формувати штурмові підрозділи з засуджених, яким діагностували гепатит типів В та С. Їх відправлять воювати в Україну.

"Для комплектування підрозділів із хворих на гепатит зеків затверджено спеціальний порядок організації та приймання в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як "контингент "С". Перед відряджанням на фронт хворим зекам у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту "В" та проводити курс противірусної терапії гепатиту "С"", — розповіли у ГУР.

За даними розвідки, Кремль розраховує, що завдяки новому рішенню окупаційні війська поповнять тисячі в’язнів. Зазначається, що лише у тюрмах та ізоляторах центрального військового округу ЗС РФ утримують приблизно 10 тисяч "гепатитників". 15% з них згодні на добровільну мобілізацію.

Перші чотири штурмові роти та дві роти резерву з хворих засуджених формують у складі 1435 та 1437 мотострілецьких полків. Названі на честь гепатитів нові роти "В-С" планують перекидати у тимчасово окуповані частини Луганської й Донецької областей.

"Отже, катастрофічні втрати та страх протестів у великих містах, які може викликати оголошення загальної мобілізації, змушують Москву "вигрібати" для злочинної війни всю хворобливу нечисть із тюрем", — підкреслили в українському відомстві.

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" розповіли, що російські окупанти на одному з напрямків відмовляються наступати. Порушників затримує військова поліція, а замінити їх планують за допомогою перекидання строковиків.

У ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці Південної Кореї повідомили, що північнокорейські бійці вже вчать базові команди ЗС РФ. До них належать приблизно 100 слів, серед яких — "вогонь" та "на позиції".