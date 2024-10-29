Россия формирует отряды из "гепатитников": в ГУР предупредили о новом решении Кремля

"На бумагах" инфицированных добровольцев обозначают как "контингент "С"". Сформированные из них роты планируют перебрасывать в две области Украины.

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Кремль придумал новое мобилизационное решение — пустить в бой заключенных, у которых диагностирован гепатит. Деталями 29 октября поделилась пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Министр обороны России Андрей Белоусов приказал 10 октября исключить гепатит C из перечня болезней, с которыми нельзя служить в ВС РФ. После этого Москва взялась формировать штурмовые подразделения из осужденных, которым диагностировали гепатит типов В и С. Их отправят воевать в Украину.

"Для комплектования подразделений из больных гепатитом зеков утвержден специальный порядок организации и приема в российскую оккупационную армию. Инфицированных гепатитом в документе маркируют как "контингент "С". Перед отправкой на фронт больным зэкам в колониях формально должны колоть вакцину от гепатита "В" и проводить курс противовирусной терапии гепатита "С"", — рассказали в ГУР.

По данным разведки, Кремль рассчитывает, что благодаря новому решению оккупационные войска пополнят тысячи заключенных. Отмечается, что только в тюрьмах и изоляторах центрального военного округа ВС РФ содержат примерно 10 тысяч "гепатитников". 15% из них согласны на добровольную мобилизацию.

Первые четыре штурмовые роты и две роты резерва из больных осужденных формируют в составе 1435 и 1437 мотострелковых полков. Названные в честь гепатитов новые роты "В-С" планируют перебрасывать во временно оккупированные части Луганской и Донецкой областей.

"Итак, катастрофические потери и страх протестов в крупных городах, которые может вызвать объявление всеобщей мобилизации, заставляют Москву "выгребать" для преступной войны всю болезненную нечисть из тюрем", — подчеркнули в украинском ведомстве.

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" рассказали, что российские оккупанты на одном из направлений отказываются наступать. Нарушителей задерживает военная полиция, а заменить их планируют с помощью переброски срочников.

В СМИ со ссылкой на источники в разведке Южной Кореи сообщили, что северокорейские бойцы уже учат базовые команды ВС РФ. К ним относятся примерно 100 слов, среди которых — "огонь" и "на позиции".