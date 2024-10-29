США пытаются сохранить Украину в сильной позиции для переговоров, — The Economist

По словам журналистов, экономические последствия для России неизбежны, но сейчас российские войска могут продолжать войну. В разговорах американских официальных лиц не идет речи о том, как нанести фантастический удар россиянам и принудить их к переговорам.

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Публично в США выражают уверенность относительно положения на передовой в Украине. Но в частных беседах многие официальные лица задаются вопросом о том, удастся ли Украине вообще выжить. Об этом пишет The Economist.

Сейчас на поле боя для Украины все выглядит довольно сложно. Издание отмечает, что за последние месяцы российские войска добились больших успехов, чем примерно за последний год. И дело не в площади захваченной территории, а в темпах истощения украинских сил. Украина не сможет делать это столь же долго, как и РФ.

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ВС РФ растянуты, потеряли, по американским оценкам, вероятно, 600 тысяч военнослужащих (раненых и погибших с начала войны). Вместе с тем за счет сравнительно крупных выплат российские войска рекрутирует порядка 30 тысяч новобранце ежемесячно, отмечает британское издание со ссылкой на данные высокопоставленных представителей НАТО, которые были получены около недели тому назад. И этого хватает, чтобы возместить потери.

По оценкам издания, экономические последствия для России неизбежны, но сейчас ВС РФ могут продолжать. Проблемы же Украины более насущны, и они, вероятно, будут ощущаться в течение следующих полугода. Такой разницей объясняется множество проблем в этой войне.

У Украины закачиваются тактические перехватчики ПВО. Российские же разведывательные дроны наводняют поле боя и могут отслеживать цели для баллистических ракет. Россия продвигается медленно. Украинцы же в попытке остановить продвижение оккупационной группировки несут потери.

"Никто сегодня не говорит всерьез об украинском контрнаступлении, как это было в начале 2023-го. Никто не считает, что это серьезная опция для Украины в ближнесрочной перспективе", — отмечает издание.

По словам журналистов, в разговорах американских официальных лиц относительно планирования говорится о том, как Украине выжить.

"Речь не о том, как мы нанесем этот фантастический удар россиянам и принудим их к переговорам. А о том, как сохранить их на поле боя на протяжении следующих нескольких лет. И сохранить в достаточно сильной позиции для переговоров", — говорится в публикации.

Напомним, что 18 октября в РФ заявили, что Москва готова к мирным переговорам.

Также сообщалось, что, по данным журналистов, в октябре российские войска захватили рекордную часть территории Украины.