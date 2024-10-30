Палять багаття у квартирах: у РНБО показали, чому ЗСУ потрібні ракети Tomahawk (відео)

Керівник ЦПД Андрій Коваленко продемонстрував відео окупантів, які влаштовують розруху у домівках українців. Він зазначив, якщо Україні не нададуть достатньо зброї, росіяни можуть прийти й до квартир жителів ЄС.

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Російські військові розміщуються в покинутих оселях в окупованих містах України, влаштовують безлад і навіть розводять у кімнатах багаття. Відео показав у Telegram керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Коваленко закликав жителів Європи дивитися такі відео, бо, на його думку, окремі країни можуть пізнати те саме, якщо більшість урядовців у Європейському союзі не змінять свою політику. Керівник ЦПД попередив, що у квартирах деяких європейських містечок невдовзі так само можуть з'явитися союзники Росії з Ірану та КНДР, і щоб цього уникнути, потрібно діяти зараз.

"Томагавки не сильно зупинятимуть стадо звірів, якщо звірям дадуть можливість збитися в стадо", — сказав Андрій Коваленко.

Зазначимо, 29 жовтня ЗМІ писали про те, як ракети Tomahawk можуть зупинити випуск ракет у РФ. Зазначалося, що Україна запросила у США ракети Tomahawk наземного базування, однак американські посадовці вважають виконання цього прохання нереалістичним. Водночас журналісти розрахували, що 12 таких ракет ідеально підійшли б для ураження 12 ключових заводів ракетної індустрії РФ, яких не можуть дістатися безпілотники.

Крім того, Фокус повідомляв із посиланням на іноземні видання, чи може Україна купити ракети, якщо США їх не постачатимуть. Для стратегічного стримування РФ потрібно близько 1 000 ракет Tomahawk — така кількість обійдеться в 4,25 млрд доларів, не враховуючи вартість наземних пускових установок Typhon для запуску цих ракет.