Руководитель ЦПД Андрей Коваленко продемонстрировал видео оккупантов, которые устраивают разруху в домах украинцев. Он отметил, что если Украине не предоставят достаточно оружия, россияне могут прийти и в квартиры жителей ЕС.

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Российские военные размещаются в заброшенных домах в оккупированных городах Украины, устраивают беспорядок и даже разводят в комнатах костры. Видео показал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Коваленко призвал жителей Европы смотреть такие видео, потому что, по его мнению, отдельные страны могут узнать то же самое, если большинство чиновников в Европейском союзе не изменят свою политику. Руководитель ЦПД предупредил, что в квартирах некоторых европейских городков вскоре так же могут появиться союзники России из Ирана и КНДР, и чтобы этого избежать, нужно действовать сейчас.

"Томагавки не сильно будут останавливать стадо зверей, если зверям дадут возможность сбиться в стадо", — сказал Андрей Коваленко.

Отметим, 29 октября СМИ писали о том, как ракеты Tomahawk могут остановить выпуск ракет в РФ. Отмечалось, что Украина запросила у США ракеты Tomahawk наземного базирования, однако американские чиновники считают выполнение этой просьбы нереалистичным. В то же время журналисты рассчитали, что 12 таких ракет идеально подошли бы для поражения 12 ключевых заводов ракетной индустрии РФ, до которых не могут добраться беспилотники.

Кроме того, Фокус сообщал со ссылкой на иностранные издания, может ли Украина купить ракеты, если США их не будут поставлять. Для стратегического сдерживания РФ нужно около 1 000 ракет Tomahawk — такое количество обойдется в 4,25 млрд долларов, не учитывая стоимость наземных пусковых установок Typhon для запуска этих ракет.