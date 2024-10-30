Штраф за ухилення від мобілізації: юрист розповів про наслідки несплати

За словами Дмитра Франчука, за ігнорування накладеного штрафу можуть заблокувати рахунки чи арештувати майно. Водночас сплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних.

Related video

Особам, які не сплачують накладений на них штраф за ухилення від військового обліку, загрожують покарання від списання коштів з рахунків до арешту майна. Повідомлення про штраф може надійти поштою, або можна знайти його самостійно за допомогою сервісу "Дія". Деталі розповів юрист Дмитро Франчук у коментарі "РБК-Україна"

Повідомляється, що ТЦК та СП можуть законно виписувати штрафи без складання протоколу. В такому випадку видають відповідну постанову, яку можна оскаржити в суді. Штраф можуть накласти протягом трьох місяців, але не пізніше року від виявлення порушення. За перше порушення призначають суму від 17 000 до 25 000 грн, а для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 500 грн.

Якщо не сплатити вчасно, покарати можуть:

арештом банківських рахунків;

списанням коштів із цих рахунків;

арештом майна з можливістю його продажу.

Сплатити штраф і надалі ігнорувати виклик до ТЦК і оновлення даних не вийде — в такому випадку проти особи можуть відкрити вже кримінальне провадження.

Про штраф за неявку до ТЦК можна дізнатися у кілька способів

Довідатися про накладений штраф за неявку до ТЦК та СП можливо особисто відвідавши центр, там же можна дізнатися суму та причину, пояснив юрист Дмитро Франчук.

Інший спосіб: скористатися електронним сервісом "Дія". У комп'ютерній версії в розділі "Сервіси" потрібно обрати "Заходи щодо штрафів за порушення військового обліку", у мобільному застосунку — "Заходи щодо штрафів за порушення військового обліку" в розділі "Послуги".

Також сповіщення про штраф може прийти до поштової скриньки.

Зазначимо, 29 жовтня Міністерство оборони України повідомило, що процедуру для застосування покарань для ухилянтів буде прискорено. Цифровізація і прискорення, обмін інформацією між військкомами, співробітниками Служби безпеки України, розвідки та Національної поліції пришвидшать, і відповідно прискориться накладання штрафів та інших адміністративних стягнень на порушників.

Раніше, 28 жовтня, Фокус повідомляв, що відповідно до законодавства можна не платити штраф за неявку до ТЦК у деяких випадках. Серед причин названо перешкоди стихійного характеру, хвороба, воєнні дії на відповідній території та смерть близького родича.