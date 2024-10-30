Штраф за уклонение от мобилизации: юрист рассказал о последствиях неуплаты

По словам Дмитрия Франчука, за игнорирование наложенного штрафа могут заблокировать счета или арестовать имущество. В то же время уплата штрафа не освобождает от необходимости обновления данных.

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Лицам, которые не платят наложенный на них штраф за уклонение от воинского учета, грозят наказания от списания средств со счетов до ареста имущества. Уведомление о штрафе может прийти по почте, или можно найти его самостоятельно с помощью сервиса "Дія". Детали рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина"

Сообщается, что ТЦК и СП могут законно выписывать штрафы без составления протокола. В таком случае выдают соответствующее постановление, которое можно обжаловать в суде. Штраф могут наложить в течение трех месяцев, но не позднее года от выявления нарушения. За первое нарушение назначают сумму от 17 000 до 25 000 грн, а для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 500 грн.

Если не оплатить вовремя, наказать могут:

арестом банковских счетов;

списанием средств с этих счетов;

арестом имущества с возможностью его продажи.

Оплатить штраф и в дальнейшем игнорировать вызов в ТЦК и обновление данных не получится — в таком случае против лица могут открыть уже уголовное производство.

О штрафе за неявку в ТЦК можно узнать несколькими способами

Узнать о наложенном штрафе за неявку в ТЦК и СП возможно лично посетив центр, там же можно узнать сумму и причину, пояснил юрист Дмитрий Франчук.

Другой способ: воспользоваться электронным сервисом "Дія". В компьютерной версии в разделе "Сервисы" нужно выбрать "Мероприятия по штрафам за нарушение воинского учета", в мобильном приложении — "Мероприятия по штрафам за нарушение воинского учета" в разделе "Услуги".

Также уведомление о штрафе может прийти на почтовый ящик.

Отметим, 29 октября Министерство обороны Украины сообщило, что процедура для применения наказаний для уклонистов будет ускорена. Цифровизация и ускорение, обмен информацией между военкоматами, сотрудниками Службы безопасности Украины, разведки и Национальной полиции ускорят, и соответственно ускорится наложение штрафов и других административных взысканий на нарушителей.

Ранее, 28 октября, Фокус сообщал, что согласно законодательству можно не платить штраф за неявку в ТЦК в некоторых случаях. Среди причин названы препятствия стихийного характера, болезнь, военные действия на соответствующей территории и смерть близкого родственника.