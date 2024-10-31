"Лукашенко "торгує" населенням": в окупованому Маріуполі помітили робітників з Білорусі

Будівельники розповідають, що приїхали примусово, а у разі відмови їх залякували звільненням і неможливістю працювати в будівельній галузі на Батьківщині.

Related video

На тимчасово окупованих територіях України помітили працівників з Білорусі. Їх прислали для відбудови зруйнованих Росією міст України. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що "робочу силу" з Білорусі помітили в кількох населених пунктах.

"На тимчасово окуповані території Росія привозить будівельників з Білорусі. У Маріуполі вони розповідають, що приїхали примусово: у разі відмови їх залякували звільненням і неможливістю працювати в будівельній галузі на Батьківщині. Це відбувається за підтримки режиму Лукашенка, який черговий раз "торгує" своїм населенням", — зазначили в ЦНС.

Повідомляється, що білоруські будівельники працюють вахтовим методом по три місяці, таким способом беручи участь у незаконних роботах РФ на окупованих територіях.

Нагадаємо, що окупанти будують в Маріуполі ринок сільськогосподарської продукції, який буде логістичним хабом для вивозу краденого в Україні майна. Вони вже заклали фундамент першої будівлі агро-молу, який матиме назву "Чотири сезони".

28 вересня в ЦНС повідомили, що в Маріуполі виготовлятимуть безпілотники для потреб російської армії у місцевій школі та залучатимуть до цього дітей.