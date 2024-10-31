"Лукашенко "торгует" населением": в оккупированном Мариуполе заметили рабочих из Беларуси

Строители рассказывают, что приехали принудительно, а в случае отказа их запугивали увольнением и невозможностью работать в строительной отрасли на Родине.

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На временно оккупированных территориях Украины заметили работников из Беларуси. Их прислали для восстановления разрушенных Россией городов Украины. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что "рабочую силу" из Беларуси заметили в нескольких населенных пунктах.

"На временно оккупированные территории Россия привозит строителей из Беларуси. В Мариуполе они рассказывают, что приехали принудительно: в случае отказа их запугивали увольнением и невозможностью работать в строительной отрасли на Родине. Это происходит при поддержке режима Лукашенко, который в очередной раз "торгует" своим населением", — отметили в ЦНС.

Сообщается, что белорусские строители работают вахтовым методом по три месяца, таким образом участвуя в незаконных работах РФ на оккупированных территориях.

Напомним, что оккупанты строят в Мариуполе рынок сельскохозяйственной продукции, который будет логистическим хабом для вывоза краденого в Украине имущества. Они уже заложили фундамент первого здания агро-молла, который будет называться "Четыре сезона".

28 сентября в ЦНС сообщили, что в Мариуполе будут изготавливать беспилотники для нужд российской армии в местной школе и привлекать к этому детей.