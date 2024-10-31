Російський елітний спецназ зазнав нищівних втрат в Україні, — The National Interest

РФ може спробувати відтворити свої спеціальні підрозділи, але щоб поповнити стратегічний потенціал для операцій проти рівних супротивників, будуть потрібні не тільки цифри.

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Одні з найбільш елітних військових підрозділів РФ серйозно постраждали під час повномасштабного вторгнення в Україну. Первісне їхнє завдання полягало в проведенні операцій із ліквідації українського керівництва.

Фокус переклав статтю військового журналіста Ставроса Атламазоглу в The National Interest.

Згідно з витоками Пентагону і повідомленнями BBC, бригади російського спецпризначенця значно скоротилися.

Елітні сили неможливо замінити в стислі терміни, і у РФ може піти до десяти років, щоб відновити склад спецсили до довоєнного рівня. Таким чином, РФ втратить стратегічні можливості в можливих боях з рівними противниками.

З перших годин великої війни в Україні елітні підрозділи спеціальних операцій РФ перебували на передовій. Як і в решти російських військових, їхня ефективність була різною. Зазнавали важких втрат, які підривають стратегічну корисність на довгі роки вперед. Разом з тим підрозділи спецвійськ залишаються основною ЗС РФ у виконанні складних місій.

Російські елітні солдати

Скорочення "спецназ" з'явилося ще до Першої світової, але тільки після Другої світової Сталін створив перші офіційні підрозділи. Спочатку спецпідрозділи входили до складу ГРУ і Федеральної служби безпеки (ФСБ). Ці підрозділи спеціалізуються на прямих діях, стратегічній розвідці та нетрадиційних методах ведення війни. Зазвичай у них найкраща зброя та спорядження.

З погляду підготовки у всіх підрозділах є кваліфікація для парашутного спорту, але тільки найелітніші отримують кваліфікацію для стрибків з дуже великої висоти.

Спецпризначенці ГРУ і ФСБ на сьогодні — найелітніші та найпрофесійніші. Це підрозділи спеціальних операцій 1-го рівня і порівнянні, принаймні на папері, із загоном Delta армії США і загоном SEAL Team 6 ВМС США. Під час повномасштабного вторгнення в Україну Кремль кинув у бій усе, що в нього було, у т.ч. елітні сили.

Російське військове командування планувало використати ці підрозділи, щоб домогтися легкої перемоги. Поки десантники російських ВДВ штурмували аеропорт Гостомель поруч із Києвом, спецпризначенці мали атакувати президента України Володимира Зеленського та інших високопоставлених чиновників.

Кремль хотів обезголовити українську структуру управління і контролю в найважливішій точці конфлікту і викликати хаос у противника. Спроба усунути Зеленського та українське керівництво провалилася.

Водночас російські військові продовжили використовувати елітні сили спецвійськ в конфлікті. Спецпризначенці з'являлися у всіх важливих боях, включно з Маріуполем, Херсоном, Лиманом, Харковом, Києвом і Донбасом, зазначають журналісти.

Важкі втрати торкнулися й елітного спецназу. У квітні 2023 року льотчик Національної гвардії ВПС США розкрив кілька секретних документів. Деякі стосувалися війни в Україні та оцінок Пентагоном учасників бойових дій. Також були й документи про підрозділи спецпризначенців і втрати у війні.

Повідомлялося, що всі, крім однієї з п'яти бригад спецпризначенців, які вирушили на війну 24 лютого 2022 року, зазнали значних втрат до кінця літа.

За оцінками Агентства військової розвідки, в одній з окремих бригад спецпризначенців було всього "125 активних військовослужбовців із 900 розгорнутих". У військовому відношенні це підрозділ, який втратив майже 90% свого бойового складу.

Такі цифри тільки збільшилися б, оскільки ЗСУ розпочали надзвичайно успішний контрнаступ лише кілька тижнів по тому, у вересні 2022 року. Усього за кілька днів було звільнено сотні квадратних кілометрів території. Під час контрнаступу Третя гвардійська бригада спецпризначенців ГРУ, один із найелітніших підрозділів Росії, була впіймана під час відступу і змушена була вести оборонні дії в місті Лиман.

У наступних повідомленнях BBC зазначалося, що підрозділ спецназу втратив до 75% особового складу. Російські військові навіть використовують підрозділи спецназу для атаки на українські окопи, що зазвичай є завданням звичайної піхоти.

Хоча свіжих даних про втрати спецпризначенців після літа 2022 року немає, надзвичайно великі втрати, яких зазнали всі російські сили, свідчать про те, що підрозділи спеціальних операцій спецпризначенців продовжують зазнавати значних втрат. Загалом російські сили втратили в боях майже 700 000 осіб, втрати продовжують зростати щодня, зазначають журналісти.

Москва не зможе відтворити потенціал спецвійськ найближчим часом. У секретних документах, що витекли, Пентагон підрахував, що Росії знадобиться до 10 років, щоб відновити свій потенціал спеціальних операцій.

РФ може спробувати відтворити свої підрозділи спецпризначенців, але щоб заповнити стратегічний потенціал для спеціальних операцій, потрібно набагато більше, ніж просто цифри.

Про автора

Ставрос Атламазоглу — досвідчений військовий журналіст, який спеціалізується на спеціальних операціях. Пише для Business Insider, Sandboxx і SOFREP.

Нагадаємо, що 31 жовтня комбат 3 ОШБр запросив на службу бійців із СЗЧ.

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