Нафтопереробний завод у Москві накрили антидроновими сітками (фото)
Московський НПЗ один з найбільших у Росії. У ніч на 1 вересня його атакували дрони, внаслідок чого робота заводу була призупинена.
Московський нафтопереробний завод, який розташований у районі Капотня, накрили антидроновими сітками. Про це пише російське видання Astra з посиланням на z-воєнкорів.
"У Москві нафтопереробний завод у Капотні захистили антидроновими сітками", — йдеться у повідомленні.
Журналісти уточнили, що Московський НПЗ входить до десятки найбільших у Росії. Він забезпечує близько 40% потреб Москви та області.
Атака дронів на Московський НПЗ
У ніч з 31 серпня на 1 вересня 2024 року Московський НПЗ, який тепер накрили антидроновими сітками, атакували безпілотники.
Внаслідок атаки завод призупинив роботу установки комбінованої переробки нафти "Євро+", яка має потужність 6 млн тонн нафти на рік, тобто близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти.
Як тоді повідомляло Reuters, завод може відновити переробку на установці після ремонту, який триватиме близько тижня.
Зазначимо, що Московський НПЗ належить "Газпромнефти" — нафтовому підрозділу російського газового гіганта "Газпром".
Нагадаємо, 24 вересня "Беларускі Гаюн" повідомив, що Мозирський НПЗ захищатиме ракетна бригада.
23 квітня Telegram-канал "russia no context" повідомив, що війська РФ вішають "антидронові" сітки на мотоцикли для захисту від FPV.