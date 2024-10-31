Нафтопереробний завод у Москві накрили антидроновими сітками (фото)

Московський НПЗ один з найбільших у Росії. У ніч на 1 вересня його атакували дрони, внаслідок чого робота заводу була призупинена.

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Московський нафтопереробний завод, який розташований у районі Капотня, накрили антидроновими сітками. Про це пише російське видання Astra з посиланням на z-воєнкорів.

Розташування Московського НПЗ Фото: соцмережі

"У Москві нафтопереробний завод у Капотні захистили антидроновими сітками", — йдеться у повідомленні.

Московський НПЗ накрили антидроними сітками Фото: соцмережі

Московський НПЗ накрили антидроними сітками Фото: соцмережі

Журналісти уточнили, що Московський НПЗ входить до десятки найбільших у Росії. Він забезпечує близько 40% потреб Москви та області.

Атака дронів на Московський НПЗ

У ніч з 31 серпня на 1 вересня 2024 року Московський НПЗ, який тепер накрили антидроновими сітками, атакували безпілотники.

Внаслідок атаки завод призупинив роботу установки комбінованої переробки нафти "Євро+", яка має потужність 6 млн тонн нафти на рік, тобто близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти.

Як тоді повідомляло Reuters, завод може відновити переробку на установці після ремонту, який триватиме близько тижня.

Зазначимо, що Московський НПЗ належить "Газпромнефти" — нафтовому підрозділу російського газового гіганта "Газпром".

Нагадаємо, 24 вересня "Беларускі Гаюн" повідомив, що Мозирський НПЗ захищатиме ракетна бригада.

23 квітня Telegram-канал "russia no context" повідомив, що війська РФ вішають "антидронові" сітки на мотоцикли для захисту від FPV.